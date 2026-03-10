< sekcia Šport
Rexová je po super-G v superkombinácii štvrtá
V doobedňajšom super-G dosiahla spoločne s navádzačom Matúšom Ďurišom čas 1:22,27 min. a za najrýchlejšou Veronikou Aignerovou z Rakúska zaostávala o 5,73 s.
Autor TASR,aktualizované
Cortina d'Ampezzo 10. marca (TASR) - Slovenská paralyžiarka Alexandra Rexová figurovala po prvej polovici superkombinácie na zimných paralympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo na štvrtom mieste. V doobedňajšom super-G dosiahla spoločne s navádzačom Matúšom Ďurišom čas 1:22,27 min. a za najrýchlejšou Veronikou Aignerovou z Rakúska zaostávala o 5,73 s. Na tretie miesto strácala takmer tri sekundy. Slalom bol na programe od 13.00 h.
„Spravila som tam jednu väčšiu chybu už v hornej pasáži. Po druhom 'banáne' ma zviezlo do mäkšieho, takže som tam stratila dosť veľa rýchlosti a to, čo som podľa mňa získala na štarte. Takže z toho som sa musela nejako vyhrabať a sústrediť sa na ďalšiu časť trate. Ale myslím si, že to bolo celkom fajn. Čakala som, že tá strata bude ešte väčšia. Nehovorím, že to hodnotím pozitívne, ale mohlo to byť aj horšie. Už sa chceme sústrediť na slalom, to je naša najlepšia disciplína, v ktorej sme zohratí,“ zhodnotila pre TASR svoje dopoludňajšie vystúpenie Rexová, ktorá má už na ZPH 2026 na konte bronzové medaily zo zjazdu a super-G.
„Spravila som tam jednu väčšiu chybu už v hornej pasáži. Po druhom 'banáne' ma zviezlo do mäkšieho, takže som tam stratila dosť veľa rýchlosti a to, čo som podľa mňa získala na štarte. Takže z toho som sa musela nejako vyhrabať a sústrediť sa na ďalšiu časť trate. Ale myslím si, že to bolo celkom fajn. Čakala som, že tá strata bude ešte väčšia. Nehovorím, že to hodnotím pozitívne, ale mohlo to byť aj horšie. Už sa chceme sústrediť na slalom, to je naša najlepšia disciplína, v ktorej sme zohratí,“ zhodnotila pre TASR svoje dopoludňajšie vystúpenie Rexová, ktorá má už na ZPH 2026 na konte bronzové medaily zo zjazdu a super-G.