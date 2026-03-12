< sekcia Šport
Rexová obsadila 4. miesto v obrovskom slalome
Dvadsaťročná Slovenka nerozšírila svoju vlastnú medailovú bilanciu na ZPH 2026 ziskom tretej bronzovej medaily. Cenné kovy si odniesla zo zjazdu a super-G.
Autor TASR
Cortina d'Ampezzo 12. marca (TASR) - Slovenská paralyžiarka Alexandra Rexová obsadila konečné 4. miesto v obrovskom slalome na zimných paralympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo. Spolu s navádzačom Matúšom Ďurišom stratila v súčte oboch kôl na zlatú medailistku Veroniku Aignerovú z Rakúska 11,84 sekundy. Striebro získala domáca reprezentantka Chiara Mazzelová (+2,56), pódium doplnila Rakúšanka Elina Staryová, za ktorou zaostala Rexová o 5,17 sekundy.
Dvadsaťročná Slovenka nerozšírila svoju vlastnú medailovú bilanciu na ZPH 2026 ziskom tretej bronzovej medaily. Cenné kovy si odniesla zo zjazdu a super-G. V obrovskom slalome skončila štvrtá, rovnako ako v superkombinácii. Štvrtkový „obrák“ začala Rexová piatym najlepším časom v úvodnom kole, vo svojej druhej jazde si dokázala polepšiť o jedno miesto. Prvé kolo nedokončila jej krajanka Viktória Balážová.
zimné paralympijské hry 2026 - paraalpské lyžovanie:
obrovský slalom - ženy:
1. Veronika Aignerová (Rak.) 2:18,63 min., 2. Chiara Mazzelová (Tal.) +2,56 s, 3. Elina Staryová (Rak.) +6,67, 4. Alexandra REXOVÁ, nav. Matúš ĎURIŠ (SR) +11,84
