< sekcia Šport
Rexová obsadila druhé miesto v slalome v St. Moritzi
Jedna z medailových nádejí na budúcoročných zimných paralympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo si vybojovala okrem toho vo švajčiarskom stredisku tretie a štvrté miesto v obrovskom slalome.
Autor TASR
St. Moritz 21. decembra (TASR) - Slovenská reprezentantka v paraalpskom lyžovaní Alexandra Rexová obsadila s navádzačkou Sophiou Polák v slalome Svetového pohára vo švajčiarskom St. Moritzi druhú pozíciu. Oproti prvému kolu si polepšila o jedno miesto, na víťaznú Talianku Chiaru Mazzelovú stratila 1,32 sekundy.
Jedna z medailových nádejí na budúcoročných zimných paralympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo si vybojovala okrem toho vo švajčiarskom stredisku tretie a štvrté miesto v obrovskom slalome. Do aktuálneho ročníka Svetového pohára vstúpila Rexová dvoma pódiovými umiestneniami v talianskej Santa Caterine, kde si v zjazdoch zhodne vybojovala dvakrát tretiu priečku.
Jedna z medailových nádejí na budúcoročných zimných paralympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo si vybojovala okrem toho vo švajčiarskom stredisku tretie a štvrté miesto v obrovskom slalome. Do aktuálneho ročníka Svetového pohára vstúpila Rexová dvoma pódiovými umiestneniami v talianskej Santa Caterine, kde si v zjazdoch zhodne vybojovala dvakrát tretiu priečku.