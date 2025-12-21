Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Rexová obsadila druhé miesto v slalome v St. Moritzi

Na snímke slovenská paraalpská lyžiarka Alexandra Rexová. Foto: TASR - Michal Svítok

Jedna z medailových nádejí na budúcoročných zimných paralympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo si vybojovala okrem toho vo švajčiarskom stredisku tretie a štvrté miesto v obrovskom slalome.

Autor TASR
St. Moritz 21. decembra (TASR) - Slovenská reprezentantka v paraalpskom lyžovaní Alexandra Rexová obsadila s navádzačkou Sophiou Polák v slalome Svetového pohára vo švajčiarskom St. Moritzi druhú pozíciu. Oproti prvému kolu si polepšila o jedno miesto, na víťaznú Talianku Chiaru Mazzelovú stratila 1,32 sekundy.

Jedna z medailových nádejí na budúcoročných zimných paralympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo si vybojovala okrem toho vo švajčiarskom stredisku tretie a štvrté miesto v obrovskom slalome. Do aktuálneho ročníka Svetového pohára vstúpila Rexová dvoma pódiovými umiestneniami v talianskej Santa Caterine, kde si v zjazdoch zhodne vybojovala dvakrát tretiu priečku.
