Rexová sa vrátila zo sústredenia v Čile
Rexová získala pred tromi rokmi ako 16-ročná v Pekingu olympijské zlato v super G a bronz v slalome.
Autor TASR
Bratislava 19. septembra (TASR) - Slovenská paraalpská lyžiarka Alexandra Rexová sa vrátila zo sústredenia v Čile. V juhoamerickej krajine sa pripravovala na sezónu, ktorá vyvrcholí paralympijskými hrami v talianskych strediskách Miláno a Cortine d'Ampezzo.
Rexová získala pred tromi rokmi ako 16-ročná v Pekingu olympijské zlato v super G a bronz v slalome. V roku 2023 začala spoluprácu s trénerom Marekom Garajom, ktorá priniesla zmenu v tréningovom procese. „Odkedy trénujem s Marekom Garajom, pravidelne absolvujeme lyžiarske sústredenia v Južnej Amerike, čo nebolo počas mojej predošlej kariéry nikdy zaradené do tréningového procesu," vysvetľuje 20-ročná Rexová prostredníctvom tlačovej správy zmenu v prístupe k príprave. Tento rok padla voľba na Čile, kde prevládali najpriaznivejšie podmienky. Sústredenie sa zameriavalo najmä na zdokonalenie techniky v spolupráci s navádzačom Matúšom Ďurišom v obrovskom slalome a slalome.
Nový tréner okrem zmeny prostredia prehodnotil pred nadchádzajúcou sezónou aj koncept prípravy. „Oproti dvom predchádzajúcim sezónam sme zmenili prípravu. V letnom a jesennom období sa zameriavame viac na kondičné tréningy, aby Saška zvládla fyzicky všetky tréningy až do konca februára v najvyššej výkonnosti," objasnil Garaj. Dôvodom je poučenie z minulej sezóny, kedy Alexandra absolvovala všetky preteky Svetového pohára a získala 8 medailí, no koncom februára sa prejavila vyčerpanosť. Svetový pohár už tentokrát nie je prioritou - všetka energia smeruje k marcovej paralympiáde v Cortine.
