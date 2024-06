Rexová si váži zisk druhého veľkého glóbusu: Niečo úžasné

Bratislava 17. júna (TASR) - Slovenská reprezentantka v paraalpskom lyžovaní Alexandra Rexová berie za mimoriadny úspech zisk druhého veľkého krištáľového glóbusu medzi zrakovo znevýhodnenými. Po prvenstve vo Svetovom pohári v sezóne 2020/21 sa tešila aj v minulom ročníku. Osemnásťročná lyžiarka sa chce naďalej zlepšovať a jej snom jej vyhrať medailu v každej z piatich disciplín na ZOH.



Rexová absolvovala všetkých 23 pretekov SP, zaznamenala devätnásť pódiových umiestnení a získala 1620 bodov. Dvakrát skončila prvá (zjazd a super-G), 12-krát bola druhá (5xobrovský slalom a slalom, dvakrát super-G) a v piatich prípadoch obsadila tretiu priečku (2xobrovský slalom a slalom a raz v zjazde). V celkovo poradí zvíťazila pred Rakúšankou Veronikou Aignerovou a Britkou Mennou Fitzpatrickovou.







"Sezóna bola veľmi bohatá a prvá ozajstná, ako má byť. Veľmi mi pomohlo sústredenie v Argentíne, čo mi pomohlo aj v lepšom postoji na lyžiach. Zisk veľkého glóbusu je niečo úžasné, ale stále je len niečo od čoho sa odrazím a pôjdem ďalej. Dúfam, že budem mieriť ešte vyššie. Najväčší úspech je pre mňa zlato zo ZOH v Pekingu a na druhom mieste je tento veľký glóbus, keďže to bolo s novým tímom a trénerom. Aj na základe toho je to veľký úspech," uviedla Rexová.



Slovenská lyžiarka však myslí už na nasledujúcu sezónu, ktorej vrcholom sú MS. "Príprava bude veľmi podobná ako minulý rok. Viac sa zameriame na rýchlostné disciplíny, čiže zjazd a super-G. Máme pred sebou svetový šampionát, čo je vyšší vrchol ako SP a zameriame sa práve na neho." Z MS má už dve medaily, v roku 2023 získala striebro v superkombinácii a bronz v zjazde.



Rexovej najväčší cieľ sú pódiové priečky pod piatimi kruhmi. Na predchádzajúcich ZOH v Pekingu sa tešila zo zlata v super-G a bronzu v slalome. "Mojím najväčším snom je získať na olympiáde v každej z piatich disciplín zlatú medailu. To je podľa mňa maximom pre každého lyžiara. Vyššie sa už nedá ísť. Som rada, že mám jednu a môžem sa posúvať ďalej. Už na ZOH 2026 chcem byť v každej disciplíne na pódiu."



Tréner Marek Garaj absolvoval prvú sezónu na pozícii kormidelníka a podľa neho o celkovom prvenstve rozhodlo aj šťastie. "Sezóna bola náročná, čo sa týka tréningového objemu. Ja som Alex nepoznal a potreboval som zistiť, ako stojí na lyžiach a jej tréningové návyky. Dospel som k názoru, že treba všetko navýšiť. Bojovala sama so sebou, vydržala, ale musíme stále pracovať na tom, aby sme dostali naozajstný level. Má však disciplínu a dáva všetko do športu. Sústredili sme sa na zisk tohto "skla" a chvalabohu to vyšlo. Spoluprácu hodnotím na veľmi dobrej úrovni," povedal Garaj. Kouč má platný kontrakt na nasledujúcu sezónu, no zmluva sa pravdepodobne predĺži až po ZOH v Taliansku. Zmena príde však na poste navádzača. Huga Kováča nahradí Sophia Poláková, ktorá je profesionálna lyžiarka a predstavila sa aj v januári na SP v Jasnej.