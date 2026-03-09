< sekcia Šport
DRUHÁ MEDAILA: Rexová vybojovala bronz v super-G žien
Slovenská paralyžiarka Alexandra Rexová si na zimných paralympijských hrách v Miláne a Cortine d´Ampezzo vybojovala druhú medailu.
Autor TASR,aktualizované
Cortina d´Ampezzo 9. marca (TASR) - Slovenská paralyžiarka Alexandra Rexová si na zimných paralympijských hrách v Miláne a Cortine d´Ampezzo vybojovala druhú medailu. Tak ako v sobotnom zjazde získala spolu s navádzačkou Sophiou Polákovou bronz aj v pondelkových pretekoch v super-G.
„Bola to veľká radosť. Ten moment, keď človek dá tú jazdu, príde do cieľa a je už na pódiu, tak je to skvelý pocit. Samozrejme, my sme čakali ešte na Talianku, ktorá sa pustila, takže klobúk dole. Bola po zranení, má to ťažké a ja ju za to obdivujem. Máme druhý bronz a verím, že to v tomto tempe bude pokračovať. Samozrejme, boli tam chybičky, to musím povedať,“ povedala pre TASR Rexová.
Rexová finišovala na treťom mieste s mankom 4,85 sekundy na víťaznú domácu Talianku Ciaru Mazzelovú. Striebro si odniesla Veronika Aignerová z Rakúska, ktorá stratila na víťazku 60 stotín.
Všetky tri pretekárky boli na stupňoch víťazov aj v zjazde, v ňom získala titul Aignerová a striebro Mazzelová.
zimné paralympijské hry 2026 - alpské lyžovanie:
super-G - ženy:
1. Chiara Mazzelová (Tal.) 1:14,84 min., 2. Veronika Aignerová (Rak.) +0,60 s, 3. Alexandra REXOVÁ, nav. Sophia Poláková (SR) +4,85
