Rexová začala bronzom v zjazde: „Ďakujem za všetko“
Rexovú radili v tejto disciplíne medzi potenciálne kandidátky na pódiové umiestnenie, aj vzhľadom na výsledky z tréningov a pretekov Svetového pohára.
Autor TASR
Cortina d'Ampezzo 7. marca (TASR) - Zjazdovka v talianskej Tofane bola v sobotu ráno plná symbolík. Reprezentantka Slovenska Alexandra Rexová spolu so svojou navádzačkou Sophiou Polákovou otvárala z pohľadu individuálnych športovcov program XIV. zimných paralympijských hier, v zjazde mala štartové číslo jedna a hneď v prvej disciplíne vybojovala pre Slovensko prvú medailu - bronz. Dvadsaťročná lyžiarka tak dala zároveň ideálny meninový darček vedúcemu slovenskej výpravy, Tomášovi Vargovi.
Presne v 9.30 h sa Rexová vydala na trať a odštartovala dianie v paraalpskom lyžovaní. O niekoľko minút neskôr sa už mohla radovať zo zaradenia Slovenska do medailovej bilancie. „My sme sedeli na večeri, Maťo France, druhý tréner Mira Harausa povedal, že Rexová otváraš. My v podstate otvárame celé paralympijské hry, čo sa týka lyžovania. Bola to taká vnútorná zodpovednosť, ale veľmi dobrý pocit stáť na štarte ako prvá s číslom jedna a v konečnom dôsledku mať medailu. Myslím si, že sme urobili pre to všetko. Vládla u nás v tíme veľmi pozitívna nálada, čo mne extrémne vyhovuje. Bavili sme sa, bolo to také uvoľnené, nič napäté. Ideme to, čo vieme a dať do toho maximum, pustiť sa, postrážiť si dôležité pasáže a v cieli už len dúfať. Prvý pretekár, ktorý štartuje, tak už len čaká, čo sa bude diať s jeho pozíciou,“ povedala pre TASR Rexová.
Jej bronzovú jazdu sledoval s úsmevom na tvári aj vedúci slovenskej výpravy na ZPH 2026 Tomáš Varga: „Myslím si, že perfektný štart a som toho názoru, že som dostal krásny darček k dnešným meninám. Je to úplne úžasné a myslím si, že to pomôže celej výprave, že sme to celé odštartovali takto úspešne. Pevne verím, že ešte niečo pridáme. Je to super, že to takto vyšlo. Z môjho pohľadu to bola aj veľká výhoda ohľadne trate, svah je ešte tvrdý. Toto bolo jedna z tých skladačiek, ktoré sa vyskladali do finále a napokon to krásne vyšlo.“
Reprezentantka Slovenska sa v aktuálnom súťažnom ročníku viac zamerala v rámci Svetového pohára práve na zjazd, aby sa pokúsila rozšíriť zbierku cenných kovov zo ZPH. Teraz tak k zlatu v super-G a bronzu v slalome z Pekingu pridala bronz zo zjazdu. „V tomto by som chcela vyzdvihnúť manažment môjho trénera a ako to celé naplánoval. Bolo to naozaj fantastické rozhodnutie. Čo sa týka skokov alebo hrán, tak mi veľmi pomohli preteky vo francúzskom Tignes, kde boli skoky, takže som mala aspoň možnosť chytiť pocit do nôh. Ďakujem jemu za všetko, aj navádzačke a vlastne všetkým. Toto nie je len moja medaila, ale medaila veľmi veľa ľudí, ktorí pri nás stáli celé štyri roky,“ zamyslela sa slovenská zástupkyňa v paraalpskom lyžovaní.
Rexovú radili v tejto disciplíne medzi potenciálne kandidátky na pódiové umiestnenie, aj vzhľadom na výsledky z tréningov a pretekov Svetového pohára. „Môžeme to hodnotiť len v superlatívoch, prvá disciplína je vždy ťažká. Je tam aj nervozita, bol tam cítiť ten tlak. Zvládli to na výbornú,“ vyhlásil Varga. Dvadsaťročná paraalpská lyžiarka sa popasovala ideálne s tlakom a očakávaniami, do ďalšieho programu ZPH 2026 tak môže ísť s uvoľnenejším pocitom: „Povedala by som, že tým, že som už staršia, vyzretejšia, tak sa snažím byť uvoľnená vo všetkých pretekoch. Pri zjazde, sú tam tie tréningy, ale nie sú to tie preteky. Určite pôjdem s väčšou uvoľnenosťou, aj keď si myslím, že aj tu som bola uvoľnená, ale to napätie tam stále niekde bude. Beriem to ako zodpovednosť, chcem dať čo najlepšiu jazdu a vrátiť roky driny ľuďom, ktorí investovali do mňa čas. Bijú sa vo mne extrémne veľké emócie, teším sa, že sa nám to podarilo v Cortine, pretože je tu úžasná atmosféra. Je to tu voľnejšie ako v Pekingu, teším sa na rodinu a priateľov, že to budeme môcť prežiť spolu ešte raz.“
Neoddeliteľnou súčasťou Rexovej úspechov je navádzačka Sophia Poláková, pre ktorú to bola v tejto pozícii premiéra na ZPH. „So Sophiou je to veľmi super, je veľmi komunikatívna. Túto jazdu sme kecali asi najviac zo všetkých jázd, čo sme asi za dva roky urobili. Nie vždy si pamätám momenty zo zjazdu, ale nikdy nezabudnem na ten moment, keď sme už išli iba rovno do cieľa a trochu som sa vykričala. Komunikácia je fantastická, je to zábavná baba a verím, že na túto paralympiádu budem mať dobré spomienky,“ vyjadrila sa Rexová k svojej partnerke na svahoch.
Až po konci celého sobotňajšieho programu na zjazdovke Tofane sa uskutoční medailový ceremoniál, keď sa Rexovej definitívne dostane do rúk bronzový kov za svoj výkon v zjazde. „Mám ešte trochu problém to vnímať. Prvotný moment s pretekárkami, s ktorými sme rátali, že budeme súperiť, tak moment istoty bol veľmi emotívny. Prežívala som to aj so svojou rakúskou konkurentkou, všetky sme plakali, však klasika, baby. Normálne tomu teraz asi stále akosi nerozumiem, ešte to len príde, keď mi dajú na krk medailu a budem sa o tento moment podeliť s rodinou,“ dodala na záver samotná reprezentantka Slovenska.
V Cortine d'Ampezzo bude mať ešte štyri možnosti na rozšírenie medailovej zbierky, postupne sa predstaví v super-G, superkombinácii, obrovskom slalome a slalome.
