Rexová si vybojovala bronzovú medailu v slalome

ZPH 2022 - paraalpské lyžovanie - slalom



zrakovo znevýhodnené ženy: 1. Veronika Aignerová/ Elisabeth Aignerová (Rak.) 1:31,53 min, 2. Barbara Aignerová/Klara Sykorová (Rak.) +1,71, 3. Alexandra REXOVÁ/Eva TRAJČÍKOVÁ (SR) +4,78,... 5. Henrieta FARKAŠOVÁ/Martin MOTYKA (SR) +5,47



stojace ženy: 1. Ebba Aarsjöová (Švéd.) 1:31,76 min, 2. Meng-čchiou Čang (Čína) +5,64, 3. Anna-Maria Riederová (Nem.) +8,74,... 9. Vanesa GAŠKOVÁ (SR) +35,10, Petra SMARŽOVÁ (SR) nedokončila

Peking 12. marca (TASR) - Slovenská reprezentantka v lyžovaní Alexandra Rexová s navádzačkou Evou Trajčíkovou získali na zimných paralympijských hrách v Pekingu bronzovú medailu v sobotnom slalome zrakovo znevýhodnených žien. Pre slovenskú výpravu je to piaty cenný kov z prebiehajúcich hier (3-0-2).Šestnásťročná Rexová si vybojovala v Pekingu druhú medailu, predtým získala zlato v super-G. V slalome si udržala tretiu pozíciu po prvom kole, v cieli mala v súčte oboch kôl manko 4,78 sekundy na víťaznú Rakúšanku Veroniku Aignerovú. Striebro patrí ďalšej rakúskej reprezentantke Barbare Aignerovej. Slovenka Henrieta Farkašová s navádzačom Martinon Motykom obsadili 5. miesto so stratou 5,47 s.uviedla bronzová Rexová pre portál paralympic.sk.Farkašová bola po prvom kole štvrtá, no útok na medailu jej nevyšiel a v druhom sa o jednu priečku zhoršila:V kategórii stojacich pretekárok skončila debutantka Vanesa Gašková v slalome na 9. priečke, Petra Smaržová preteky nedokončila.