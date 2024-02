Reyna predĺžil zmluvu s Dortmundom, sezónu dohrá v Nottinghame

Nottingham 31. januára (TASR) - Americký futbalový reprezentant Giovanni Reyna zamieril z Borussie Dortmund na hosťovanie do konca sezóny do anglického Nottinghamu Forest. S bundesligovým klubom ešte predtým predĺžil zmluvu do leta 2026, informovala agentúra AP.



Dvadsaťjedenročný krídelník sa po skončení hosťovania vráti naspäť do Nemecka. "Je to hráč, ktorý má obrovské schopnosti a v ktorom stále vidíme veľký potenciál. Splnili sme mu teraz jeho želanie a prajeme mu maximálne športové úspechy v druhej polovici sezóny v Anglicku," uviedol vo vyhlásení športový riaditeľ Dortmundu Sebastian Kehl.



Reyna nastúpil v tejto sezóne v Bundeslige v 11 zápasoch, z toho iba raz v základnej zostave. Naposledy odohral celé stretnutie v marci 2022.