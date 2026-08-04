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Reyna prestúpil z Mönchengladbachu do Štrasburgu
Podľa médií sa prestupová čiastka pohybuje na úrovni troch miliónov eur.
Autor TASR
Štrasburg 4. augusta (TASR) - Americký futbalový reprezentant Giovanni Reyna zamieril z Borussie Mönchengladbach do francúzskeho klubu Racing Štrasburg. Podľa médií sa prestupová čiastka pohybuje na úrovni troch miliónov eur, pričom 23-ročný stredopoliar podpísal s účastníkom Ligue 1 päťročnú zmluvu.
Reyna nastúpil vo všetkých piatich dueloch USA na domácich MS, v prvom stretnutí v základnej skupine pomohol gólom k víťazstvu 4:1 nad Paraguajom. V nemeckej Bundeslige obliekal najprv dres Borussie Dortmund, odkiaľ v roku 2024 odišiel na hosťovanie do Nottinghamu Forest. V minulej sezóne odohral za Mönchengladbach 20 zápasov vo všetkých súťažiach, v ktorých strelil jeden gól. Informáciu priniesla agentúra AP.
Reyna nastúpil vo všetkých piatich dueloch USA na domácich MS, v prvom stretnutí v základnej skupine pomohol gólom k víťazstvu 4:1 nad Paraguajom. V nemeckej Bundeslige obliekal najprv dres Borussie Dortmund, odkiaľ v roku 2024 odišiel na hosťovanie do Nottinghamu Forest. V minulej sezóne odohral za Mönchengladbach 20 zápasov vo všetkých súťažiach, v ktorých strelil jeden gól. Informáciu priniesla agentúra AP.