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Rezort cestovného ruchu a športu rieši plánovanú halu vo Zvolene
Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR vyčlenilo na výstavbu novej atletickej haly vo Zvolene milióny eur.
Autor TASR
Zvolen 27. augusta (TASR) - Ministerstvo cestovného ruchu a športu (MCRŠ) SR končí s administratívnou dokumentáciu, ktorá sa týka územného konania a stavebného povolenia plánovanej atletickej haly vo Zvolene. Na štvrtkovom výjazdovom rokovaní vlády v Kriváni v Detvianskom okrese o tom informoval minister Rudolf Huliak (nezávislý) s tým, že investícia predstavuje 23 miliónov eur.
Dodal, že veľkej hale pri zvolenskom hoteli na Neresnickej ceste v ďalších rokoch zabezpečia aj udržateľnosť. Podľa neho TIPOS národná lotériová spoločnosť túto halu preberie ako svoj národný atletický projekt, podobne ako má napríklad Zimný štadión Ondreja Nepelu v Bratislave. Pred ministrami povedal, že to bude najväčšia atletická hala na Slovensku. Huliak poznamenal, že investícia do tohto projektu predstavuje národný význam. „Hlavne tým, že cestovný ruch v tomto regióne je ochudobnený o tú možnosť, že v ňom chýba letecká civilná doprava,“ zdôraznil.
Podotkol, že do Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) putovali z rezortu v poslednom období do cestovného ruchu výrazné finančné prostriedky, napriek tomu však zaostáva za celým Slovenskom. „Priemer osem percent v rámci rozvoja cestovného ruchu je preto, že chýba civilná doprava na letisku Sliač,“ tvrdí minister.
Prvotným zámerom MCRŠ bolo vybudovať halu na mieste rozostavaného skeletu na Laniciach pri Technickej univerzite vo Zvolene. Do úvahy prichádzali aj lokalita Bariny i niekdajší športový areál pri bývalej II. základnej škole na Zlatom potoku. Primátor Zvolena Vladimír Maňka v minulosti konštatoval, že výhodou lokality Bariny je síce dopravná dostupnosť, územie je však v slovenských mapách záplavových oblastí radené medzi najrizikovejšie. Na výstavbu haly však projektanti neodporučili využiť ani rozostavaný skelet na Laniciach.
Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR vyčlenilo na výstavbu novej atletickej haly vo Zvolene milióny eur. Prednostne bude slúžiť vrcholovým podujatiam atletického zväzu, poskytne však aj zázemie pre miestne a regionálne športové kluby. Okrem Zvolena vybudujú multifunkčné atletické haly aj v Martine a Košiciach.
Dodal, že veľkej hale pri zvolenskom hoteli na Neresnickej ceste v ďalších rokoch zabezpečia aj udržateľnosť. Podľa neho TIPOS národná lotériová spoločnosť túto halu preberie ako svoj národný atletický projekt, podobne ako má napríklad Zimný štadión Ondreja Nepelu v Bratislave. Pred ministrami povedal, že to bude najväčšia atletická hala na Slovensku. Huliak poznamenal, že investícia do tohto projektu predstavuje národný význam. „Hlavne tým, že cestovný ruch v tomto regióne je ochudobnený o tú možnosť, že v ňom chýba letecká civilná doprava,“ zdôraznil.
Podotkol, že do Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) putovali z rezortu v poslednom období do cestovného ruchu výrazné finančné prostriedky, napriek tomu však zaostáva za celým Slovenskom. „Priemer osem percent v rámci rozvoja cestovného ruchu je preto, že chýba civilná doprava na letisku Sliač,“ tvrdí minister.
Prvotným zámerom MCRŠ bolo vybudovať halu na mieste rozostavaného skeletu na Laniciach pri Technickej univerzite vo Zvolene. Do úvahy prichádzali aj lokalita Bariny i niekdajší športový areál pri bývalej II. základnej škole na Zlatom potoku. Primátor Zvolena Vladimír Maňka v minulosti konštatoval, že výhodou lokality Bariny je síce dopravná dostupnosť, územie je však v slovenských mapách záplavových oblastí radené medzi najrizikovejšie. Na výstavbu haly však projektanti neodporučili využiť ani rozostavaný skelet na Laniciach.
Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR vyčlenilo na výstavbu novej atletickej haly vo Zvolene milióny eur. Prednostne bude slúžiť vrcholovým podujatiam atletického zväzu, poskytne však aj zázemie pre miestne a regionálne športové kluby. Okrem Zvolena vybudujú multifunkčné atletické haly aj v Martine a Košiciach.