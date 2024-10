Rezort diplomacie podporí športovcov aj na ZOH 2026

Bratislava 1. októbra (TASR) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Juraj Blanár v utorok prijal bronzového olympionika Mateja Beňuša a predstaviteľov Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV), s ktorými sa dohodol na pokračovaní podpory zo strany rezortu diplomacie aj v súvislosti s nadchádzajúcimi zimnými olympijskými hrami v roku 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.



Zástupcovia SOŠV sa poďakovali ministrovi Jurajovi Blanárovi za dobrú spoluprácu s ministerstvom zahraničných vecí pred a počas OH 2024 v Paríži. "Slovenskému olympijskému a športovému výboru som potvrdil, že budeme s našimi zastupiteľskými úradmi pokračovať v spolupráci a podporíme tiež prípravu zimných olympijských a paralympijských hier v Miláne a Cortine d´Ampezzo, ktoré sa uskutočnia začiatkom roka 2026," informoval šéf slovenskej diplomacie, ktorý má k olympijským hrám blízko aj ako bývalý vrcholový športovec a rovnako ako predseda Slovenského prípravného výboru pre kandidatúru na usporiadanie zimných olympijských hier 2022 na Slovensku a Poľsku.



Minister osobne zablahoželal jedinému slovenskému medailistovi z tohtoročných OH - vodnému slalomárovi Matejovi Beňušovi, ktorý získal bronzovú medailu v C1 a je súčasne štvornásobný celkový víťaz Svetového pohára. Zároveň ocenil skvelú reprezentáciu Slovenska v zahraničí, ktorá bola kvalitne prezentovaná aj prostredníctvom Slovenského olympijského domu Maison Slovaque v Paríži.



Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR považuje podporu slovenských športovcov za významnú súčasť rozvoja športovej diplomacie, ktorá je jednou z priorít súčasného vedenia rezortu. "Šport je vynikajúci prostriedok diplomacie, ktorý pomáha šíriť pozitívne meno našej vlasti. Naším cieľom je, aby bolo ministerstvo zahraničných vecí silným partnerom pre slovenských reprezentantov, ktorí zastupujú Slovensko doma i v zahraničí," zdôraznil Blanár. Slovenskí športovci budú už budúci rok reprezentovať Slovenskú republiku tiež na zimnom aj letnom Európskom olympijskom festivale mládeže a na Svetových hrách neolympijských športov.



V rámci podpory športovej diplomacie pomáha ministerstvo zahraničných vecí občanom SR a zväzom pri kandidatúrach do medzinárodných organizácií a zväzov, ako tiež pri uchádzaní sa o organizáciu podujatí na Slovensku. Zároveň prezentuje významné športové podujatia, ktoré majú na Slovensku svoju históriu a potenciál pre medzinárodný rozmer. Slovenskí reprezentanti získali od vzniku samostatnej SR na letnej i zimnej edícii olympijských hier spolu 43 cenných kovov – 14 zlatých, 18 strieborných a 11 bronzových medailí.