RFEF a La Liga zamietli ďalšiu žiadosť Barcelony o registráciu Olma

Barcelona 4. januára (TASR) - Španielska futbalová federácia (RFEF) a vedenie La Ligy zamietli ďalšiu žiadosť Barcelony o registráciu Daniho Olma. Budúcnosť 26-ročného stredopoliara tak zostáva naďalej neistá.



Olmovej registrácii bránia finančné pravidlá najvyššej španielskej súťaže. Víťaz z ME v Nemecku prišiel do Barcelony v lete z bundesligového Lipska za 60 miliónov eur. Barcelona mala problém s jeho registráciou už vtedy, napokon sa ho podarilo zapísať na súpisku len do 31. decembra 2024 s 80 percentami výplaty zraneného obrancu Andreasa Christensena. Vedenie La Ligy následne odmietlo žiadosť klubu o predĺženie registrácie do konca sezóny a Katalánci neuspeli ani na súde.



Barcelona predala časť VIP boxov na štadióne Camp Nou fondu z Kataru za 100 miliónov eur a v utorok informovala, že požiadala o nové licencie pre Olma i útočníka Paua Victora, ktorému taktiež hrozí, že si do konca sezóny za "blaugranas" už nezahrá. Spoločná komisia RFEF a La Ligy však Barcelone licencie neudelila pre pravidlá federácie. Podľa nich hráč, ktorého licencia bola zrušená, nemôže získať ďalšiu v rovnakom tíme počas jednej sezóny.



Olmo má v Barcelone platnú zmluvu do roku 2030, no kontrakt obsahuje klauzulu o odchode stredopoliara v prípade, že sa ho nepodarí zaregistrovať. Obaja hráči v sobotu chýbali na zápasovej súpiske v stretnutí Španielskeho pohára so štvrtoligovým Barbastro, pripomenula agentúra AFP.