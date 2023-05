Valencia 27. mája (TASR) - Španielska futbalová federácia (RFEF) znížila trest pre Valenciu za rasistické správanie jej fanúšikov voči Viniciusovi Juniorovi. Štadión musí byť po novom čiastočne uzavretý len tri zápasy a pokuta klesla na 27.000 eur.



Valencia dostala za incident pôvodne vyšší trest, proti ktorému sa odvolala. Podľa prvotného verdiktu mala čiastočne uzavrieť štadión na päť stretnutí a zaplatiť 45.000 eur. Brazílsky reprezentant sa stal terčom nenávistných prejavov v nedeľnom zápase 35. kola na štadióne Mestalla, v ktorom Valencia zvíťazila 1:0. V stretnutí uvidel v úplnom závere červenú kartu za nešportové správanie, neskôr bola odvolaná. V tejto sezóne mal podobné problémy s priaznivcami opakovane.



Valencia v utorok potvrdila, že polícia identifikovala troch fanúšikov podozrivých z prejavov nenávisti. Priznala mieru zodpovednosti, no odmietla, že by jej priaznivci boli výlučne rasisti. Vedenie La Ligy by podľa agentúry DPA privítalo väčšiu právomoc ohľadom trestania klubov, ktoré sa previnili rasizmom. V súčasnosti môže prípady len identifikovať a nahlásiť.