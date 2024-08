RFS Riga zdolala UE Santa Colomu 7:0 v odvete 3. predkola EL

EL - odveta 3. predkola:



RFS Riga - UE Santa Coloma 7:0 (5:0)



/prvý zápas 2:0, postúpila Riga/



Bratislava 14. augusta (TASR) - Futbalisti lotyšského tímu RFS Riga postúpili do play off o účasť v skupinovej fáze Európskej ligy. V odvetnom zápase 3. predkola zdolali doma UE Santa Coloma presvedčivo 7:0 a nadviazali na triumf 2:0 z prvého duelu na ihrisku súpera. V play off na Rigu čaká APOEL Nikózia, ktorý vypadol z Ligy majstrov s bratislavským Slovanom.