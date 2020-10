Riaditeľ Australian Open chce, aby hráčom udelili výnimku z karantény

Melbourne 15. októbra (TASR) - Riaditeľ grandslamového turnaja Australian Open chce, aby zahraničným tenistom po príchode do krajiny udelili výnimku z povinnej 14-dňovej karantény. Craig Tiley je presvedčený, že úvodné podujatie veľkej štvorky sa v Melbourne uskutoční podľa plánu 18.-31. januára 2021. Podľa jeho slov nie je ohrozený ani mužský ATP Cup a konať by sa mali aj turnaje v Brisbane, Sydney a Hobarte.



"Počítam s tým, že Austrália a federálne vlády jednotlivých štátov uvoľnia obmedzenia na hraniciach a hráčom zo zahraničia udelia špeciálnu výnimku. Mohli by tak trénovať v biologicky bezpečnej 'bubline' a pohybovať sa medzi hotelom a kurtmi. Niečo podobné sme už mali možnosť vidieť na tohtoročnom US Open a na Roland Garros. Nemalo by sa stať, že hráči budú musieť byť po prílete do Austrálie 14 dní zatvorení v hoteli. Nemôžete od nich žiadať, aby boli pripravení odohrať grandslamový turnaj bez toho, aby mohli predtým trénovať," citovala slová Tileyho agentúra AP.



Melbourne výrazne zasiahla druhá vlna pandémie koronavírusu. V päťmiliónovom meste zaviedli šesťtýždňový lockdown a zákaz vychádzania. Postupne však prichádza k uvoľňovaniu prísnych opatrení zavedených v boji proti ochoreniu COVID-19. Tiley verí, že Australian Open sa uskutoční aj s divákmi. "Chceli by sme naplniť tribúny maximálne do 50 percent kapacity s tým, že medzi divákmi by bola bezpečná vzdialenosť a dodržiavali by sa všetky potrebné opatrenia. V hre je viacero možností, všetko je ešte otvorené," dodal Tiley.