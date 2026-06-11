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Riaditeľ Bratislava Open: Vidíme výborné zápasy
Organizátori pripravili pre 24. ročník rekordnú dotáciu turnaja, ktorá činí vyše 160-tisíc eur, pričom víťaz získa 23.750 eur a 100 bodov do rebríčka ATP.
Autor TASR
Bratislava 11. júna (TASR) - Riaditeľ tenisového challengeru Bratislava Open Branislav Stankovič si 24. ročník turnaja užíva. Teší ho úroveň zápasov a zároveň vyzdvihol dvojicu talentovaných Čechov, ktorí sa prebojovali do štvrťfinále. Myslí už aj na budúci ročník, ktorý zavŕši štvrťstoročnicu podujatia.
Vo štvrtok sledoval zvyšné duely 2. kola, ktoré rozhodli o zložení štvrťfinálových dvojíc. „Na turnaji sú krásne zápasy, vidíme výborný tenis. Prišli hráči vysokej úrovne zo zahraničia, takže pre mňa je tento turnaj krásnym podujatím a teším sa, že hráči si ho v termínovej listine radi nájdu a zavítajú sem,“ uviedol pre TASR riaditeľ turnaja Branislav Stankovič.
Slovenskí tenisti už vo štvrtok v rámci pavúka dvojhry neboli v akcii. Norbert Gombos skončil v 1. kole a Lukáš Pokorný s Andrejom Martinom neprešli cez 2. kolo. Pred turnajom patril do okruhu favoritov Alex Molčan, ktorý sa ale pre zranenie zápästia odhlásil. „Momentálne nemáme na Slovensku také množstvo dobrých hráčov, ktorí by tu mohli uhrať dobré výsledky. Alex Molčan sa žiaľ nezúčastnil na tomto turnaji, čo ma veľmi mrzí. Určite mal na to, aby tu získal potrebné body, ktoré tak veľmi potrebuje do prvej svetovej stovky. Zvyšok hráčov je dobrý, ale stále nie dosť dobrý na podujatie ATP Challenger 100,“ povedal o Slovákoch riaditeľ turnaja.
Do štvrťfinále sa prebojoval aj víťaz Bratislava Open z roku 2022 a nasadená jednotka tohtoročného pavúka Kazach Alexander Ševčenko. V minulosti sa v Bratislave predstavili ďalšie mená, ktoré sa presadili na najvyššej úrovni. Pred rokom triumfoval Chorvát Dino Prizmič, ktorý v máji v Ríme zdolal hviezdneho Srba Novaka Djokoviča 2:1 na sety v 2. kole. Na bratislavskej antuke si zahrali aj českí tenisti, ktorí v súčasnosti patria medzi svetovú špičku, ako Tomáš Macháč, aktuálne dvanásty hráč rebríčka ATP Jiří Lehečka a semifinalista uplynulého Roland Garros Jakub Menšík.
Nasledovať by ich mohla dvojica krajanov tínedžerov, ktorí spadajú do kategórie Next Gen, teda medzi mladých talentových tenistov. Maxim Mrva aj Petr Brunclík postúpili na tohtoročnom Bratislava Open do štvrťfinále. Brunclík v 2. kole zdolal domáceho Martina v dvoch setoch. „Českí tenisti nám naozaj rastú ako huby po daždi. Práve táto dvojica má obrovský potenciál. Mňa zaujal špeciálne Mrva, teraz ukončil zápas s Cengom, fantastický výkon. Verím, že v budúcnosti bude veľmi úspešný. Bodaj by sme mali my v budúcnosti takýchto hráčov,“ reagoval Stankovič.
Organizátori pripravili pre 24. ročník rekordnú dotáciu turnaja, ktorá činí vyše 160-tisíc eur, pričom víťaz získa 23.750 eur a 100 bodov do rebríčka ATP. Stankovič už myslí aj na budúci ročník: „O rok by mal byť 25. ročník. Opäť by som rád pripravil podujatie veľmi pekne, s kvalitnými hráčmi aj s nejakým milým prekvapením, pretože to bude už štvrťstoročnica. Bol by som rád, keby dovtedy aj nejaký slovenský tenista mohol byť lákadlom pre divákov. Rozmýšľame o tom, že by sme turnaj nielen zopakovali v takejto dotácii, ale možno ju aj jemne zvýšili.“
Challenger Bratislava Open čakajú v najbližších dňoch na dvorcoch bratislavského Slovana najdôležitejšie zápasy. V piatok od 12.00 h sú na programe štvrťfinálové stretnutia a turnaj vyvrcholí počas víkendových dní.
Vo štvrtok sledoval zvyšné duely 2. kola, ktoré rozhodli o zložení štvrťfinálových dvojíc. „Na turnaji sú krásne zápasy, vidíme výborný tenis. Prišli hráči vysokej úrovne zo zahraničia, takže pre mňa je tento turnaj krásnym podujatím a teším sa, že hráči si ho v termínovej listine radi nájdu a zavítajú sem,“ uviedol pre TASR riaditeľ turnaja Branislav Stankovič.
Slovenskí tenisti už vo štvrtok v rámci pavúka dvojhry neboli v akcii. Norbert Gombos skončil v 1. kole a Lukáš Pokorný s Andrejom Martinom neprešli cez 2. kolo. Pred turnajom patril do okruhu favoritov Alex Molčan, ktorý sa ale pre zranenie zápästia odhlásil. „Momentálne nemáme na Slovensku také množstvo dobrých hráčov, ktorí by tu mohli uhrať dobré výsledky. Alex Molčan sa žiaľ nezúčastnil na tomto turnaji, čo ma veľmi mrzí. Určite mal na to, aby tu získal potrebné body, ktoré tak veľmi potrebuje do prvej svetovej stovky. Zvyšok hráčov je dobrý, ale stále nie dosť dobrý na podujatie ATP Challenger 100,“ povedal o Slovákoch riaditeľ turnaja.
Do štvrťfinále sa prebojoval aj víťaz Bratislava Open z roku 2022 a nasadená jednotka tohtoročného pavúka Kazach Alexander Ševčenko. V minulosti sa v Bratislave predstavili ďalšie mená, ktoré sa presadili na najvyššej úrovni. Pred rokom triumfoval Chorvát Dino Prizmič, ktorý v máji v Ríme zdolal hviezdneho Srba Novaka Djokoviča 2:1 na sety v 2. kole. Na bratislavskej antuke si zahrali aj českí tenisti, ktorí v súčasnosti patria medzi svetovú špičku, ako Tomáš Macháč, aktuálne dvanásty hráč rebríčka ATP Jiří Lehečka a semifinalista uplynulého Roland Garros Jakub Menšík.
Nasledovať by ich mohla dvojica krajanov tínedžerov, ktorí spadajú do kategórie Next Gen, teda medzi mladých talentových tenistov. Maxim Mrva aj Petr Brunclík postúpili na tohtoročnom Bratislava Open do štvrťfinále. Brunclík v 2. kole zdolal domáceho Martina v dvoch setoch. „Českí tenisti nám naozaj rastú ako huby po daždi. Práve táto dvojica má obrovský potenciál. Mňa zaujal špeciálne Mrva, teraz ukončil zápas s Cengom, fantastický výkon. Verím, že v budúcnosti bude veľmi úspešný. Bodaj by sme mali my v budúcnosti takýchto hráčov,“ reagoval Stankovič.
Organizátori pripravili pre 24. ročník rekordnú dotáciu turnaja, ktorá činí vyše 160-tisíc eur, pričom víťaz získa 23.750 eur a 100 bodov do rebríčka ATP. Stankovič už myslí aj na budúci ročník: „O rok by mal byť 25. ročník. Opäť by som rád pripravil podujatie veľmi pekne, s kvalitnými hráčmi aj s nejakým milým prekvapením, pretože to bude už štvrťstoročnica. Bol by som rád, keby dovtedy aj nejaký slovenský tenista mohol byť lákadlom pre divákov. Rozmýšľame o tom, že by sme turnaj nielen zopakovali v takejto dotácii, ale možno ju aj jemne zvýšili.“
Challenger Bratislava Open čakajú v najbližších dňoch na dvorcoch bratislavského Slovana najdôležitejšie zápasy. V piatok od 12.00 h sú na programe štvrťfinálové stretnutia a turnaj vyvrcholí počas víkendových dní.