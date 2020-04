Riaditeľ Dortmundu chce, aby sa bundesliga obnovila čo najskôr

Berlín 26. apríla (TASR) - Výkonný riaditeľ futbalistov Borussie Dortmund Hans-Joachim Watzke chce, aby sa čo najskôr obnovila nemecká bundesliga. Zápasy by sa podľa neho mali hrať bez prítomnosti divákov.



Najvyššiu nemeckú súťaž prerušili v polovici marca pre pandémiu koronavírusu. Vedenie ligy verí, že by zápasy mohli odštartovať opäť v máji za prísnych hygienických opatrení, no potrebuje povolenie od vlády. Tá by sa mala touto záležitosťou zaoberať vo štvrtok. "Ak nebude najbližšie mesiace hrať, celá bundesliga pôjde dolu vodou. Potom už nebude existovať v takej forme, ako ju poznáme. Ide tu o záchranu futbalu," uviedol pre Sky TV.



Do konca sezóny zostáva deväť kôl, ak sa odohrajú, kluby za ne dostanú približne 300 miliónov eur z televíznych práv. Watzke tvrdí, že ak sa prerušenie sezóny bude predlžovať, niektoré kluby môžu zbankrotovať. Informovala agentúra dpa.