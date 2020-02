Riaditeľ Manchestru City Soriano verí, že CAS rozhodne rýchlo

Manchester 19. februára (TASR) - Po udelení dvojročného zákazu účasti v európskych pohárových súťažiach anglický futbalový majster Manchester City prostredníctvom riaditeľa Ferrana Soriana prejavil nádej, že medzinárodný Športový arbitrážny súd (CAS) v Lausanne rozhodne vo veci ešte v tejto sezóne. Klub súčasne opätovne dementoval informácie o nezákonných daroch od arabských investorov.



Nezávislé finančné kontrolné grémium Európskej futbalovej únie (UEFA) vylúčilo minulý piatok Manchester City z európskych pohárových súťaží na dve sezóny. Klub navyše dostal pokutu 30 miliónov eur. Podľa verdiktu grémia Angličania nadhodnotili medzi rokmi 2012 a 2016 v bilančných správach sponzorské príjmy a nedostatočne spolupracovali počas vyšetrovania. "Citizens" sa odvolali na CAS.



"Tieto obvinenia nie sú pravdivé. Majiteľ neinvestoval do klubu prostriedky, ktoré by neboli korektne vyúčtované," citovala agentúra SID slová obchodného riaditeľa Ferrana Soriana, ktorý dodal: "Dodali sme množstvo dokumentov, ktoré dokazovali našu nevinu. Vyšetrovatelia sa namiesto toho sústredili na ukradnuté emaily. V podstate to nebol férový proces. Išlo viac o politiku ako o spravodlivosť. Dúfame v rýchle riešenie na Športovom arbitrážnom súde (CAS) ešte v tejto sezóne."