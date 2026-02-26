< sekcia Šport
Riaditeľ Red Bullu zamietol špekulácie o Kloppovom odchode
Päťdesiatosemročný kouč má po úspešnom pôsobení v anglickom Liverpoole trénerskú pauzu.
Autor TASR
Berlín 26. februára (TASR) - Nemecký tréner Jürgen Klopp sa nechystá odísť z pozície globálneho šéfa futbalu v Red Bulle. Uviedol to riaditeľ spoločnosti Oliver Mintzlaff, podľa ktorého sú špekulácie o Kloppovom odchode „absolútny nezmysel“.
Päťdesiatosemročný kouč má po úspešnom pôsobení v anglickom Liverpoole trénerskú pauzu. Od januára 2025 nastúpil do súčasnej funkcie, nemecké médiá však začali skloňovať jeho odchod pre údajnú nespokojnosť Red Bullu s vývojom futbalovej divízie. „Je to absolútny nezmysel a úplne neopodstatnené. Naopak, sme s prácou Jürgena Kloppa mimoriadne spokojní,“ uviedol Mintzlaff.
S výnimkou rakúskeho Salzburgu rozvoj futbalových klubov Red Bullu stagnuje, pripomenula agentúra DPA. „Klopp veľa investuje, neustále komunikuje s našimi trénermi a športovými riaditeľmi a rozvíja futbalovú filozofiu Red Bullu. Sme presvedčení, že je pre túto prácu tým pravým mužom. Vkladáme do toho všetko naše sústredenie a energiu,“ zdôraznil Mintzlaff.
