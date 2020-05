Riaditeľ Udinese nesúhlasí s reštartom Serie A 13. júna: Šialenstvo

Rím 17. mája (TASR) - Riaditeľ talianskeho futbalového klubu Udinese Calcio vyjadril nesúhlas s tým, aby sa sezóna Serie A prerušená pandémiou koronavírusu znovu rozbehla 13. júna. Pierpaolo Marino by to považoval za šialenstvo.



"Pokiaľ kompetentní schvália, že sa už od 13. júna začnú hrať ligové zápasy, bude to šialené a nezodpovedné rozhodnutie pre kluby i hráčov. Naše stanovisko v tejto situácii zostáva nezmenené. Na trávniky pustíme hráčov len v prípade, že nebude ohrozené ich zdravie," uviedol Marino v rozhovore pre Rai Radio 1. Pred vypuknutím pandémie figurovalo Udinese na 14. mieste ligovej tabuľky. Serie A prerušili 9. marca.



V Taliansku evidovali v nedeľu o 21.00 SELČ viac ako 225-tisíc prípadov ochorenia COVID-19 a takmer 32.000 mŕtvych. Celosvetovo je v 213 krajinách/územiach potvrdených už vyše 4,7 milióna prípadov nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2, podľahlo mu takmer 315.000 osôb.