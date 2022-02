Riaditeľ WTA nezmenil postoj, o Šuaj Pcheng má obavy

Los Angeles 7. februára (TASR) - Riaditeľ Ženskej tenisovej asociácie (WTA) Steve Simon má naďalej obavy o čínsku tenistku Šuaj Pcheng. Jeho postoj nezmenilo ani stretnutie Číňanky s prezidentom MOV Thomasom Bachom v Pekingu.



Niekdajšia svetová deblová jednotka v novembri obvinila vplyvného čínskeho politika a bývalého vicepremiéra Kao-li Čanga zo sexuálneho napadnutia, neskôr však tento jej príspevok zo sociálnej siete zmizol. Šuaj Pcheng sa potom dlho neukázala na verejnosti, čo vyvolalo otázniky o jej súčasnej situácii.



Číňanka s Bachom večerala v sobotu. V rozhovore pre francúzsky L´Équipe následne vyhlásila, že medzinárodné obavy o jej bezpečnosť boli obrovským nedorozumením. Poprela tiež obvinenie, že ju čínsky politický predstaviteľ napadol.



"Opätovne opakujeme, že Šuaj Pcheng urobila odvážny krok, keď verejne vystúpila s obvinením, že bola sexuálne napadnutá vysokým predstaviteľom čínskej vlády. Žiadame iba to, čo by sme urobili v prípade, keď by sa to stalo ktorejkoľvek z našich hráčok na celom svete. Chceme, aby obvinenie príslušné orgány formálne vyšetrili a aby sme sa mohli so Šuaj Pcheng osobne stretnúť a prediskutovať jej situáciu," zverejnil Simon vo vyhlásení, pre agentúru AFP.