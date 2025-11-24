Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Riapoš a Lovaš postúpili do finále štvorhry

Na snímke Ján Riapoš. Foto: TASR/SPV/Roman Benický

V prvom pondelkovom dueli zdolali Riapoš a Lovaš vo štvrťfinále maďarský pár Major, Urlauber 3:0 a rovnakým pomerom si poradili aj s britským tandemom Ryan, Matthews.

Autor TASR
Helsingborg 24. novembra (TASR) - Slovenská výprava v parastolnom tenise má už istú ďalšiu medailu z majstrovstiev Európy vo švédskom Helsingborgu. Paralympijskí víťazi z Paríža 2024 Ján Riapoš a Peter Lovaš si v semifinále mužskej štvorhry MD4 suverénne poradili s britskou dvojicou a už majú vo vrecku minimálne striebro. V utorok ich čaká finále proti Španielsku.

V prvom pondelkovom dueli zdolali Riapoš a Lovaš vo štvrťfinále maďarský pár Major, Urlauber 3:0 a rovnakým pomerom si poradili aj s britským tandemom Ryan, Matthews. Medailovú zbierku už nerozšíri pár Boris Trávníček a Peter Mihálik, ktorý vo štvrťfinále štvorhry MD8 podľahol Francúzom Merrien, Martin hladko 0:3. Informoval portál paralympic.sk.
