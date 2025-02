Riapoš poďakoval SPV a predstavil projekt Spolu bez bariér 2030

Bratislava 13. februára (TASR) - Predseda Slovenského paralympijského výboru (SPV) Ján Riapoš poďakoval pri príležitosti 30. výročia založenia SPV všetkým jeho členom. Zároveň predstavil projekt Spolu bez bariér 2030, nad ktorým prevzal záštitu prezident Peter Pellegrini. Na štvrtkovom slávnostnom podujatí boli aj minister cestovného ruchu a športu Dušan Keketi a minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš, ktorých rezorty na projekte spolupracujú.



Prezident Pellegrini podporil slovenských paralympionikov na vlaňajších hrách v Paríži a bol tak prvou hlavou štátu, ktorá navštívila PH od úradu Michala Kováča. "V prvom rade chcem poďakovať všetkým, ktorí 30 rokov vytvárajú Slovenský paralympijský výbor. Je to náročná cesta od príbehov ľudí, ktorí zo zdravotným znevýhodnením či telesným zrakovým mentálnym prichádzajú do paralympijského hnutia. A myslím si, že tá bilancia, ktorú sme sa rozhodli robiť dnes, je skôr pohľad do budúcnosti. Preto pri tejto príležitosti Slovenský paralympijský výbor predstavil projekt Slovensko, respektíve Spolu bez bariér 2030 a som rád, že záštitu nad ním prevzal prezident Slovenskej republiky, ktorý nám môže pomôcť pri realizácii nových inovatívnych spôsobov zlepšenia podmienok pre ľudí so zdravotným znevýhodnením vrátane športu," uviedol Riapoš.



S cieľom zlepšenia podmienok vyzval Pellegrini už počas štvrtkového rozhovoru v Dome športu k väčšej spolupráci medzi rezortami. To sa môže týkať aj ministerstiev obrany či vnútra, ktoré taktiež zastrešujú športové organizácie. Jeho apel podporil aj Keketi: "My, samozrejme, privítame každú rozumnú systematizáciu postupov. Už dnes vidíme nejakú disproporciu v rezortných centrách a snažíme sa komunikovať, či už s vnútrom alebo obranou o vytvorení nejakého harmonizovaného modelu. To isté sa deje aj v Česku, kde národno-športová agentúra pripravuje synchronizáciu procesov rezortných centier, všetko, samozrejme, s cieľom nie byrokratizovať a komplikovať život športovcov, ale priniesť nejakú zmenu, ktorá uľahčí, zjednodušuje a zvyšuje transparentnosť toho procesu športovej prípravy. Budeme v tom určite pokračovať."



Slovensko získalo na PH 2024 päť medailí, z toho tri zlaté a dve strieborné, a bolo tak medzi najlepšou štyridsiatkou krajín v rebríčku cenných kovov. Najcennejší brali strelkyňa Veronika Vadovičová, cyklista Jozef Metelka a stolnotenisti Peter Lovaš a samotný Riapoš. Zvyšné dve medaily boli taktiež v streľbe zásluhou Radoslava Malenovského a Vadovičovej. Počas 30 rokov sa slovenskí paralympionici zúčastnili na 16 hrách (z toho 8 ZPH a 8 PH), na ktorých vybojovali 136 medailí, z toho 45 zlatých. Pri príležitosti 30. výročia bolo predstavené aj nové logo, ktoré od štvrtka začína SPV používať ako jediné vo všetkých formách komunikácie. Bolo vytvorené v súlade s vizuálnou identitou Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV). "Veríme, že toto vizuálne zblíženie medzi SPV a SOŠV bude symbolizovať nielen užšiu spoluprácu medzi našimi organizáciami, ale prispeje aj k ďalšiemu rozvoju inklúzie a podpory parašportu na Slovensku," povedal Ján Riapoš, ktorý označil SOŠV za "staršieho brata" SPV.



"Všetci športovci a funkcionári sa naozaj cítia ako veľká športová rodina a inak tomu nie je ani v spolupráci medzi SPV a SOŠV. Vidíme množstvo vecí, ktoré nás spájajú a máme spoločné ciele. To, čo nás rozdeľuje, by sme hľadali veľmi ťažko. Môžem za SOŠV verejne prisľúbiť, že tá spolupráca má veľký význam pre celý šport v tejto krajine, bude naďalej pokračovať a spravíme všetko pre to, aby sme Slovákom ukázali, že šport je významný fenomén a môže byť veľmi inšpirujúci faktor v bežnom živote," dodal na záver prezident SOŠV Anton Siekel.