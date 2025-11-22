Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 22. november 2025Meniny má Cecília
< sekcia Šport

Riapoš postúpil do finále, Trávníček získal bronz

.
Na snímke Ján Riapoš. Foto: TASR/SPV/Roman Benický

Jeho finálovým súperom bude v nedeľu o 11.15 h Čech Jiří Suchánek.

Autor TASR
Helsingborg 22. novembra (TASR) - Slovenský reprezentant Ján Riapoš bude na ME v parastolnom tenise vo švédskom Helsingborgu bojovať o zlato. Päťnásobný paralympijský víťaz postúpil do finále dvojhry v kategórii TT2, keď v semifinále zdolal Brita Christophera Ryana 3:1 na sety. Ďalší Slovák Boris Trávníček získal v kategórii TT4 bronzovú medailu.

Riapoš najprv vo štvrťfinále zvíťazil nad Španielom Danielom Rodriguezom a potom si v semifinále poradil rovnakým výsledkom aj s Ryanom. Jeho finálovým súperom bude v nedeľu o 11.15 h Čech Jiří Suchánek.

Trávníček vo štvrťfinále nedal šancu Poliakovi Krszysztofovi Zylkovi, ktorého zdolal hladko 3:0 na sety, čím si zaistil medailu. V semifinále následne nestačil na Nóra Tommyho Urhauga, s ktorým prehral 1:3. Mohol sa však radovať zo zisku bronzu.

V sobotu bojovala vo štvrťfinále aj Alena Kánová v TT3, Talianke Michele Brunelliovej podľahla 1:3. Eva Matovčíková v kategórii TM2 prehrala vo svojej skupine aj tretí zápas, keď nestačila na Ainu Tapolovú z Fínska (0:3) a v tabuľke obsadila štvrté miesto.
.

Neprehliadnite

Premiér: Mierový plán USA pre Ukrajinu má podporu slovenskej vlády

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Prituhlo a bude padať sneh. Ako dlho vydrží?

EŠTOK: Keby študent vulgárne písal o Čaputovej, za vzor by ho nedávali

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Letecká katastrofa na Sakrakopci