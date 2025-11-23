Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 23. november 2025Meniny má Klement
< sekcia Šport

Riapoš prehral finále dvojhry a získal striebro

.
Na snímke Ján Riapoš. Foto: TASR/SPV/Roman Benický

Riapoš je na európskom šampionáte pätnásty raz, do zbierky pridal 18. medailu.

Autor TASR
Helsingborg 23. novembra (TASR) - Slovenský reprezentant v parastolnom tenise Ján Riapoš získal striebornú medailu na majstrovstvách Európy vo švédskom Helsingborgu. Vo finále dvojhry v kategórii TT2 nestačil na českého reprezentanta Jiřího Suchánka, ktorému podľahol 0:3 na sety. Riapoš je na európskom šampionáte pätnásty raz, do zbierky pridal 18. medailu. Jedenásť z nich má zlatý lesk, päť je strieborných a na konte má aj dva bronzy.
.

Neprehliadnite

Premiér: Mierový plán USA pre Ukrajinu má podporu slovenskej vlády

PRIESKUM: S prijatím etického kódexu NRSR súhlasí 90,1 % respondentov

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Prituhlo a bude padať sneh. Ako dlho vydrží?

EŠTOK: Keby študent vulgárne písal o Čaputovej, za vzor by ho nedávali