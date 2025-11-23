< sekcia Šport
Riapoš prehral finále dvojhry a získal striebro
Riapoš je na európskom šampionáte pätnásty raz, do zbierky pridal 18. medailu.
Autor TASR
Helsingborg 23. novembra (TASR) - Slovenský reprezentant v parastolnom tenise Ján Riapoš získal striebornú medailu na majstrovstvách Európy vo švédskom Helsingborgu. Vo finále dvojhry v kategórii TT2 nestačil na českého reprezentanta Jiřího Suchánka, ktorému podľahol 0:3 na sety. Riapoš je na európskom šampionáte pätnásty raz, do zbierky pridal 18. medailu. Jedenásť z nich má zlatý lesk, päť je strieborných a na konte má aj dva bronzy.