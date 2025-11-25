< sekcia Šport
Riapoš s Lovašom získali zlato vo štvorhre na ME
Slovenská výprava si na majstrovstvách Európy v parastolnom tenise vo švédskom Helsingborgu vybojovala tretiu medailu.
Autor TASR,aktualizované
Helsingborg 25. novembra (TASR) - Slovenská výprava si na majstrovstvách Európy v parastolnom tenise vo švédskom Helsingborgu vybojovala štyri medaily. Vo štvorhre potvrdila dvojica Ján Riapoš a Peter Lovaš tohtoročnú formu, finálovým triumfom 3:1 nad španielskou dvojicou Daniel Rodriguez a Iker Sastre získala zlato. Cenný kov si vybojovali aj Alena Kánová s Borisom Trávníčkom v miešanej štvorhre, ktorí vo finále nestačili na Nemcov Sandru Mikolaschekovú a Thomasa Brüchleho 1:3 a odniesli si striebro.
Riapoš s Lovašom preukázali príslušnosť k svetovej špičke, na tohtoročných turnajoch ITTF získali celkovo sedem zlatých medailí a dva strieborné kovy. „Tešíme sa, že po paralympijských hrách v Paríži sa nám podarilo aj na majstrovstvách Európy doraziť až do finále a v ňom uspieť, a získať pre Slovensko prvú zlatú medailu na majstrovstvách Európy vo Švédsku. Je to výborná správa aj s ohľadom na kvalifikáciu na majstrovstvá sveta do Thajska, ale aj na paralympijské hry 2028 v Los Angeles. Ďakujeme všetkým za podporu, ktorí stáli a verili nám na tejto ceste,“ uviedol Riapoš pre Slovenský paralympijský výbor. Spokojnosť s celkovým triumfom prejavil aj Lovaš: „Ja sa veľmi teším z tohto nášho úspechu, že sa nám podarilo vyhrať vo finále. Ďakujeme všetkým za podporu.“
Pre Riapoša to už bol 19. cenný kov z európskeho šampionátu, v doterajšej kariére získal 12x zlato, 5x striebro a 2x bronz. Na tohtoročných ME získal najskúsenejší reprezentant v parastolnom tenise okrem zlata vo štvorhre aj striebro vo dvojhre. Zbierku slovenských medailí z Helsingborgu dopĺňa bronz Trávníčka v kategórii TT4.
