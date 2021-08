Riapošovi nevyšiel vstup do turnaja, Ludrovský postúpil

Parastolný tenis – zápasy v skupinách



2. kolo



Ján RIAPOŠ (SR) – Sy Cha (Kór. rep.) 0:3 (-11, -10, -10)



Martin LUDROVSKÝ (SR) – Luis Flores (Čile) 2:3 (-3, -8, 8, 8, -8)



Tokio 26. augusta (TASR) - Slovenský parastolný tenista Martin Ludrovský prehral vo svojom druhom zápase na PH2020, no napriek tomu postúpil do ďalšej fázy. Vo štvrtkovom dueli F-skupiny podľahol Čiľanovi Luisovi Floresovi 2:3, na účasť vo vyraďovačke potreboval získať aspoň set. Vstup do turnaja nevyšiel Jánovi Riapošovi, ktorého v D-skupine zdolal Sy Cha z Kórejskej republiky 3:0.Ludrovský prehrával už 0:2, nevyšiel mu najmä prvý set, v ktorom získal iba tri body, v druhom už osem a napokon sa mu podarilo vyrovnať. V rozhodujúcej časti viedol 2:0, no súper otočil a za stavu 10:8 využil prvý mečbal.povedal Ludrovský pre paralympic.sk.Riapoš viedol v prvom sete o šesť bodov, ale napokon prehral 11:13. Celý duel bol tesný, v treťom sete nevyužil tri mečbaly.vyhlásil odhodlaný Riapoš.