Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 10. marec 2026Meniny má Branislav
< sekcia Šport

Ribera získal prvú medailu pre Brazíliu v histórii

.
Na snímke uprostred Cristian Westemaier Ribera. Foto: TASR/AP

V utorok sa o striebro v šprinte v parabežeckom lyžovaní sediacich postaral Westemaier Ribera.

Autor TASR
Tesero 10. marca (TASR) - Brazília získala svoju prvú medailu na zimných paralympijských hrách v histórii. Stalo sa tak ani nie mesiac po tom, čo juhoamerická krajina vybojovala prvý cenný kov na zimnej olympiáde.

V utorok sa o striebro v šprinte v parabežeckom lyžovaní sediacich postaral Westemaier Ribera. „Vždy to bol môj sen. Keď som začal súťažiť v tomto športe, povedal som si, že sa dostanem na paralympiádu. Po tom bol môj cieľ získať medailu. Teraz sa to podarilo a som veľmi šťastný,“ povedal dvadsaťtriročný Brazílčan.

Jeho slávnejší krajan Lucas Pinheiro Braathen získal v Taliansku zlato v obrovskom slalome. V oboch prípadoch išlo o prvé medaily pre Južnú Ameriku zo zimných hier, informovala agentúra AP.
.

Neprehliadnite

DUBÉCI: R.Fico obhajuje v kauze opravy ropovodu Družba záujem V.Orbána

Kaliňák: Kandidáta na náčelníka GŠ OS SR predstavíme do konca marca

V okolí Šamorína sa opäť triasla zem

KOMENTÁR S. GREGORÍKA: Konečne sme v niečom lacnejší ako Poľsko