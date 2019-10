VIDEO: Ribery napadol do rozhodcu, hrozí mu tvrdý trest

Rím 28. októbra (TASR) - Francúzskemu futbalistovi Franckovi Riberymu hrozí v Taliansku tvrdý trest. Krídelník Fiorentiny protestoval v nedeľnom domácom dueli Serie A proti Laziu Rím (1:2) proti víťaznému gólu hostí a pri odchode do šatne dvakrát strčil do čiarového rozhodcu. Za napadnutie arbitra dostal červenú kartu.



Bývalý francúzsky reprezentant sa navyše predtým dostal do konfliktu aj s vlastným trénerom Vincenzom Montellom, lebo nesúhlasil, že ho štvrťhodinu pred koncom za stavu 1:1 poslal z ihriska dole. "Vyzeral unavene, takže možno bol nahnevaný, pretože chcel striedať skôr," žartoval Montella. "Sám som bol útočník, takže viem, aké to je, keď vás vystriedajú. Jeho vášeň a zanietenie sa mi páčia," dodal v rozhovore pre Sky Sports.







Aj Montella protestoval proti víťaznému gólu hostí, ktorý strelil minútu pred koncom riadneho hracieho času Ciro Immobile. Podľa domáceho kouča situácii predchádzal faul: "Nerozumiem tomu. Máme tu video, je to rozhodujúci moment v závere zápasu, tak prečo sa na to nepozrieť?"



V nadstavenom čase ešte nepremenil penaltu za Lazio Felipe Caicedo. Iba na lavičke hostí presedel duel slovenský reprezentačný obranca Denis Vavro.