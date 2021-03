Ribery zatiaľ nerozmýšľa nad návratom do Nemecka

Florencia 17. marca (TASR) - Francúzsky futbalista Franck Ribery zatiaľ nerozmýšľa nad návratom do najvyššej nemeckej súťaže. Pred dvoma rokmi zamieril do talianskej Fiorentiny, najúspešnejšie obdobie kariéry však zažil v Bayerne Mníchov (2007-2019), s ktorým získal deväť bundesligových titulov a triumfoval aj v Lige majstrov.



Tridsaťsedemročnému krídelníkovi vyprší kontrakt na konci sezóny a hovorí sa o záujme Eintrachtu Frankfurt o jeho služby. "Ešte je priskoro rozmýšľať o návrate do Nemecka. Moja priorita je Fiorentina, som tu šťastný. Chcem jej pomôcť, moja budúcnosť je nateraz otvorená," povedal Ribery pre televíziu Sky.