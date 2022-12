Ribomová a Kläbo triumfovali v šprintoch v Lillehammeri

SP v behu na lyžiach v Lillehammeri:



muži:



1. Johannes Hösflot Kläbo (Nór.) 2:56,45 min,

2. Federico Pellegrino (Tal.) +0,75 s,

3. Even Northug (Nór.) +1,23,

4. Edvin Anger (Švéd.) +1,51,

5. Paal Golberg (Nór.) +1,64,

6. Ansgar Evensen (Nór.) +24,83.





ženy:



1. Emma Ribomová 3:20,40 min,

2. Maja Dahlqvistová (obe Švéd.) +0,17,

3. Tiril Udnes Wengová (Nór.) +1,11,

4. Jessica Digginsová (USA) +2,24,

5. Victoria Carlová (Nem.) +5,67,

6. Johanna Hagströmová (Švéd.) +9,43.

Lillehammer 3. decembra (TASR) - Nór Johannes Hösflot Kläbo a Švédka Emma Ribomová triumfovali v sobotňajšom šprinte voľnou technikou na Svetovom pohári v behu na lyžiach v nórskom Lillehammeri.Dvadsaťpäťročná Ribomová zopakovala triumf z novembrovej šprintérskej ouvertúry SP vo fínskej Ruke. Potvrdila tak post líderky celkového poradia v šprinte. "," povedala Švédka do mikrofónu FIS v cieľovom priestore. V ženskom finále predviedla suverénny výkon, v záverečnom stúpaní sa dostala do vedenia, ktoré už nepustila. Druhá finišovala jej krajanka Maja Dahlqvistová so stratou 0,17 s, tretia skončila Nórka Tiril Udness Wengová (+1,11).Dvadsaťšesťročný päťnásobný olympijský víťaz Kläbo získal vo svojich 104. pretekoch už 52. individuálny triumf v SP. Potvrdil tak víťazstvo zo šprintu vo Fínsku. Kläbo, trojnásobný celkový víťaz SP (2018, 2019, 2022) predviedol vo finále suverénny výkon a v cieli mal náskok 0,75 sekundy pred druhým Talianom Federicom Pellegrinom. Treti priečku obsadil Nór Even Northug (+1,23). "Užil som si súťaž v domácom prostredí a teším sa z víťazstva," povedal Kläbo.Slovenskí reprezentanti v Nórsku neštartovali.