Ricciardo pravdepodobne nebude štartovať v budúcej sezóne

Perth 8. októbra (TASR) - Austrálsky pretekár Daniel Ricciardo po odchode z McLarenu pravdepodobne nebude štartovať v budúcej sezóne F1. O budúcnosti 33-ročného jazdca v tradičnom tíme boli pochybnosti už od začiatku prebiehajúceho ročníka.



Ricciardo priznal, že jeho účasť v budúcej sezóne je veľmi nízka po tom, ako Pierre Gasly podpísal zmluvu s Alpine. "Vedel som, že majú o Pierra veľký záujem. Povedzme, že som bol na to pripravený a nebolo to pre mňa žiadne prekvapenie. Myslím si, že realita je teraz taká, že v budúcej sezóne nebudem na štartovom rošte," povedal Austrálčan pre motorsport.com. Cieľom Ricciarda je pripraviť sa na rok 2024, keď môže mať väčšie šance dostať sa do tímu v F1.