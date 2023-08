Ricciardo utrpel zlomeninu ruky, zrejme vynechá nasledujúce preteky

Zandvoort 27. augusta (TASR) - Austrálsky jazdec Daniel Ricciardo pre zranenie ruky pravdepodobne vynechá nasledujúce dve podujatia seriálu majstrovstiev sveta F1. Pretekár tímu Alpha Tauri utrpel zlomeninu ruky v piatkovom druhom tréningu na Veľkú cenu Holandska.



Helmut Marko, poradca materského tímu Red Bull, pred nedeľňajšími pretekmi uviedol, že Ricciardovo zranenie je komplikované. "Nie je to jednoduchá zlomenina. Vyzerá to zle pre nasledujúce dva preteky," povedal podľa AFP 80-ročný Rakúšan.



Ricciardo sa len nedávno vrátil do kokpitu, keď nahradil dovtedy nevýrazného Holanďana Nycka de Vriesa. Počas VC Holandska ho zastúpil debutant v efjednotke Novozélanďan Liam Lawson. Očakáva sa, že jazdec akadémie Red Bullu zostane v Alpha Tauri aj počas nasledujúcich pretekov v prípade, že Ricciardo nebude fit.