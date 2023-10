Ricciardo vynechá aj VC Kataru, v AlphaTauri ho nahradí opäť Lawson

Dauha 4. októbra (TASR) – Austrálsky motoristický pretekár Daniel Ricciardo vynechá pre zlomeninu ruky aj VC Kataru seriálu formuly 1. Jeho náhradníkom v monoposte AlphaTauri bude naďalej Liam Lawson z Nového Zélandu. Informovali o tom agentúra DPA a britský Autosport.



Ricciardo prišiel do tímu v júli a nahradil Holanďana Nycka de Vriesa, ktorého výkony zaostali za očakávaniami. Austrálčan absolvoval dva preteky a následne sa zranil počas tréningu na VC Holandska. Odvtedy vynechal tri podujatia. Samotný tím ešte nepotvrdil Ricciardovu absenciu oficiálne, no 34-ročnému pilotovi i jeho tímovému kolegovi Jukimu Cunodovi z Japonska medzičasom predĺžil zmluvu do konca roka 2024.