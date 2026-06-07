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Rice bude vicekapitánom Anglicka, potvrdil Tuchel

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Angličan Declan Rice (vľavo) hlavičkuje loptu ponad Slovinca Adama Gnezdu Cerina počas zápasu C-skupiny medzi Anglickom a Slovinskom na ME vo futbale v nemeckom Kolíne nad Rýnom v utorok 25. júna 2024. Foto: TASR/AP

Tuchelovi zverenci absolvujú generálku na MS v stredu, keď v Orlande nastúpia proti Kostarike.

Autor TASR
Tampa 7. júna (TASR) - Stredopoliar londýnskeho Arsenalu Declan Rice bude vicekapitánom anglickej futbalovej reprezentácie na MS 2026. V nedeľu to potvrdil tréner Thomas Tuchel.

Dvadsaťsedemročný Rice, ktorý má na konte 72 reprezentačných štartov, už zastupoval kapitána Harryho Kanea počas jeho absencie v októbrovom prípravnom stretnutí s Walesom. „Declan bude vicekapitán. Už sme o tejto jeho úlohe diskutovali, keď Harry nebol s nami v kempe. Na hrote bol vtedy Ollie (Watkins) a Declan mal kapitánsku pásku,“ citovala Tuchela agentúra DPA.

Angličania zdolali v sobotňajšom prípravnom dueli v Tampe Nový Zéland 1:0 vďaka presnej hlavičke Kanea zo záveru prvého polčasu. Rice so spoluhráčmi z Arsenalu Bukayom Sakom, Nonim Maduekem a Eberechim Ezem v zápase nenastúpili, keďže do prípravného kempu Albiónu vo West Palm Beach na Floride dorazili až v sobotu večer. Do USA prileteli týždeň po prehre s Parížom St. Germain vo finále Ligy majstrov (1:1 pp, 3:4 na strely z 11 m).

Tuchelovi zverenci absolvujú generálku na MS v stredu, keď v Orlande nastúpia proti Kostarike. O týždeň v sobotu odcestujú do tréningového kempu v Kansas City a svoje účinkovanie na šampionáte odštartujú 17. júna zápasom s Chorvátskom. V L-skupine sa stretnú aj s Ghanou a Panamou.
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