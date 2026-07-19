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Rice chce po bronze ešte viac: Boli sme naozaj blízko
Britské médiá s jeho slovami súhlasia, väčšina renomovaných denníkov vníma súčasnú reprezentáciu tak, že je schopná získať titul na MS.
Autor TASR
Miami 19. júla (TASR) - Ešte nikdy v histórii nepadlo v zápase o bronz na futbalových majstrovstvách sveta desať gólov. Duel Anglicka s Francúzskom (6:4) navyše priniesol najvyšší počet zásahov na svetovom šampionáte od roku 1982, keď Maďarsko zdolalo Salvador 10:1. Tréner Angličanov Thomas Tuchel po stretnutí vyjadril spokojnosť, no zároveň aj sklamanie z toho, že jeho zverenci nehrali o zlato.
Tuchela tešilo, že Angličania po semifinálovej prehre s obhajcami titulu Argentínčanmi (1:2) našli hrdosť: „Je to prvá medaila pre Anglicko po 60 rokoch, najlepšie majstrovstvá sveta na inej ako anglickej pôde. Takže dúfam, že na to budú hráči môcť byť o nejaký čas hrdí. Sme veľmi konkurencieschopní, tretie miesto nie je to čo sme chceli, pred osemnástimi mesiacmi sme si stanovili najvyšší cieľ. Boli sme veľmi ambiciózni, ale náš sen dostať sa do finále a vyhrať MS nám nevyšiel a to je veľmi bolestivé. Ale aj tá bolesť zmizne, hoci jazva zostane. Takto to vo vrcholovom športe chodí.“
Bukayo Saka sa v dueli o bronz blysol hetrikom, ale kouč Anglicka po zápase pochválil zraneného veterána Jordana Hendersona, ktorý hral v roku 2018 o bronz na MS v Rusku. Angličania v ňom podľahli Belgičanom 0:2. „Henderson dnes v hoteli predniesol veľmi pôsobivý prejav, aby to správne zhodnotil a naladil všetkých na správnu cestu. Neuveriteľne im pomohol. Bolo to veľmi emotívne a veľmi pôsobivé. Ale cítime, že stále existuje otvorená medzera. Stále je tu priestor na to, aby sme sa dostali vyššie,“ konštatoval Tuchel.
Jude Bellingham strelil gól v ôsmej minúte nadstaveného času druhého polčasu, bol to jeho siedmy presný zásah na turnaji. Žiadny anglický futbalista nestrelil na MS viac gólov. Kapitán Harry Kane ich dal šesť rovnako ako v roku 2018, Gary Lineker mal rovnaký počet v roku 1986.
Hru Angličanov režíroval Declan Rice, spoluhráčom pripravoval šance, strelou spoza šestnástky otvoril skóre. Po zápase povedal, že tím na MS 2026 bol jeden z najlepších v histórii Anglicka: „Toto je najlepší anglický tím za uplynulé roky. To je fakt. Nikto nám to nemôže vziať.“ Dvadsaťsedemročný stredopoliar je presvedčený, že táto skupina v dohľadnej dobe získa ešte väčší úspech. „Môžeme byť hrdí, ale zároveň sme sklamaní, že sme prehrali v semifinále. Už nás nebaví hovoriť, že sme hrdí na postup do semifinále, či štvrťfinále. Chceme titul. Ale skončiť na tomto turnaji na treťom mieste je skutočný úspech. Boli sme naozaj blízko. Musíme pokračovať v tom, čo sme ukázali,“ dodal Rice.
Britské médiá s jeho slovami súhlasia, väčšina renomovaných denníkov vníma súčasnú reprezentáciu tak, že je schopná získať titul na MS. Či to však bude pod vedením Tuchela je otázne. Kouč „Albionu“ sa dostal pod paľbu kritiky po súboji s Argentínou, v ktorom jeho zverenci viedli 1:0, ale po góle sa stiahli do defenzívy a Argentínčania otočili zápas vo svoj prospech. „Tuchel si asi udrží svoj 'flek', ale nemyslím si, že by mal. Zlyhal. Pre zlú taktiku v semifinále prišli hráči o finále a budú zničení. V našom tíme je veľa neuveriteľne talentovaných futbalistov a preto bol druhý polčas proti Argentíne sklamaním. Frustrujúce je, že úroveň progresívneho myslenia a kreativity pri víťazstve nad Francúzskom nám proti Argentíne jednoducho chýbala,“ povedal pre BBC bývalý anglický stredopoliar Danny Murphy.
Tuchela tešilo, že Angličania po semifinálovej prehre s obhajcami titulu Argentínčanmi (1:2) našli hrdosť: „Je to prvá medaila pre Anglicko po 60 rokoch, najlepšie majstrovstvá sveta na inej ako anglickej pôde. Takže dúfam, že na to budú hráči môcť byť o nejaký čas hrdí. Sme veľmi konkurencieschopní, tretie miesto nie je to čo sme chceli, pred osemnástimi mesiacmi sme si stanovili najvyšší cieľ. Boli sme veľmi ambiciózni, ale náš sen dostať sa do finále a vyhrať MS nám nevyšiel a to je veľmi bolestivé. Ale aj tá bolesť zmizne, hoci jazva zostane. Takto to vo vrcholovom športe chodí.“
Bukayo Saka sa v dueli o bronz blysol hetrikom, ale kouč Anglicka po zápase pochválil zraneného veterána Jordana Hendersona, ktorý hral v roku 2018 o bronz na MS v Rusku. Angličania v ňom podľahli Belgičanom 0:2. „Henderson dnes v hoteli predniesol veľmi pôsobivý prejav, aby to správne zhodnotil a naladil všetkých na správnu cestu. Neuveriteľne im pomohol. Bolo to veľmi emotívne a veľmi pôsobivé. Ale cítime, že stále existuje otvorená medzera. Stále je tu priestor na to, aby sme sa dostali vyššie,“ konštatoval Tuchel.
Jude Bellingham strelil gól v ôsmej minúte nadstaveného času druhého polčasu, bol to jeho siedmy presný zásah na turnaji. Žiadny anglický futbalista nestrelil na MS viac gólov. Kapitán Harry Kane ich dal šesť rovnako ako v roku 2018, Gary Lineker mal rovnaký počet v roku 1986.
Hru Angličanov režíroval Declan Rice, spoluhráčom pripravoval šance, strelou spoza šestnástky otvoril skóre. Po zápase povedal, že tím na MS 2026 bol jeden z najlepších v histórii Anglicka: „Toto je najlepší anglický tím za uplynulé roky. To je fakt. Nikto nám to nemôže vziať.“ Dvadsaťsedemročný stredopoliar je presvedčený, že táto skupina v dohľadnej dobe získa ešte väčší úspech. „Môžeme byť hrdí, ale zároveň sme sklamaní, že sme prehrali v semifinále. Už nás nebaví hovoriť, že sme hrdí na postup do semifinále, či štvrťfinále. Chceme titul. Ale skončiť na tomto turnaji na treťom mieste je skutočný úspech. Boli sme naozaj blízko. Musíme pokračovať v tom, čo sme ukázali,“ dodal Rice.
Britské médiá s jeho slovami súhlasia, väčšina renomovaných denníkov vníma súčasnú reprezentáciu tak, že je schopná získať titul na MS. Či to však bude pod vedením Tuchela je otázne. Kouč „Albionu“ sa dostal pod paľbu kritiky po súboji s Argentínou, v ktorom jeho zverenci viedli 1:0, ale po góle sa stiahli do defenzívy a Argentínčania otočili zápas vo svoj prospech. „Tuchel si asi udrží svoj 'flek', ale nemyslím si, že by mal. Zlyhal. Pre zlú taktiku v semifinále prišli hráči o finále a budú zničení. V našom tíme je veľa neuveriteľne talentovaných futbalistov a preto bol druhý polčas proti Argentíne sklamaním. Frustrujúce je, že úroveň progresívneho myslenia a kreativity pri víťazstve nad Francúzskom nám proti Argentíne jednoducho chýbala,“ povedal pre BBC bývalý anglický stredopoliar Danny Murphy.