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Rice sa stihol zotaviť a bude hrať v semifinále s Argentínou

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Na snímke Declan Rice. Foto: TASR/AP

Henderson je mimo hry po tom, čo si zlomil ruku pri výhre nad spoluorganizátormi z Mexika v osemfinále. Ricea trápila choroba a striedal už v polčase štvrťfinále s Nórskom.

Autor TASR
Atlanta 15. júla (TASR) - Tréner anglických futbalistov Thomas Tuchel v stredu v noci potvrdil, že Declan Rice je pripravený nastúpiť v druhom semifinále majstrovstiev sveta proti obhajcom trofeje z Argentíny (21.00 SELČ).

Všetci sú pripravení nastúpiť a všetci trénovali okrem Jarella (Quansaha), ktorý má trest, a Jordana Hendersona,“ povedal Tuchel novinárom v Atlante v predvečer duelu.

Henderson je mimo hry po tom, čo si zlomil ruku pri výhre nad spoluorganizátormi z Mexika v osemfinále. Ricea trápila choroba a striedal už v polčase štvrťfinále s Nórskom.

Rice je pripravený nastúpiť a zotavil sa čo najlepšie,“ povedal Tuchel, ktorý dodal, že očakáva intenzívny a emotívny zápas. Informovala agentúra AFP.
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