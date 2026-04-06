< sekcia Šport
Rice trénoval s Arsenalom pred odletom na duel so Sportingom Lisabon
Na pondelňajšom tréningu „kanonierov" nechýbal ani obranca Gabriel Magalhaes, Brazílčan nedohral duel so Southamptonom pre problémy s kolenom.
Autor TASR
Londýn 6. apríla (TASR) - Anglický futbalový stredopoliar Declan Rice trénoval s Arsenalom Londýn pred odletom do Portugalska na utorňajší prvý štvrťfinálový zápas Ligy majstrov na pôde Sportingu Lisabon. Reprezentant Albiónu nebol k dispozícii trénerovi Mikelovi Artetovi vo štvrťfinálovom dueli FA Cupu, v ktorom Arsenal šokujúco prehral na pôde druholigového Southamptonu 1:2.
Na pondelňajšom tréningu „kanonierov" nechýbal ani obranca Gabriel Magalhaes, Brazílčan nedohral duel so Southamptonom pre problémy s kolenom. Kouč Arsenalu môže proti Sportingu počítať aj s Belgičanom Leandrom Trossardom. Otázny je štart ďalšieho krídelnika Bukaya Saku, ktorý rovnako ako Rice pre zranenie vynechal marcové prípravné stretnutia anglickej reprezentácie proti Uruguaju (1:1) a Japonsku (0:1). Informovala o tom agentúra DPA.
Na pondelňajšom tréningu „kanonierov" nechýbal ani obranca Gabriel Magalhaes, Brazílčan nedohral duel so Southamptonom pre problémy s kolenom. Kouč Arsenalu môže proti Sportingu počítať aj s Belgičanom Leandrom Trossardom. Otázny je štart ďalšieho krídelnika Bukaya Saku, ktorý rovnako ako Rice pre zranenie vynechal marcové prípravné stretnutia anglickej reprezentácie proti Uruguaju (1:1) a Japonsku (0:1). Informovala o tom agentúra DPA.