Rice zarmútil fanúšikov West Hamu, Arteta: Prežil emotívny deň

Londýn 12. februára (TASR) - Anglický futbalový reprezentant Declan Rice zarmútil fanúšikov svojho bývalého zamestnávateľa West Hamu United. Dvadsaťpäťročný stredopoliar Arsenalu sa gólom a dvoma asistenciami podieľal na demontáži "kladivárov" v nedeľňajšom stretnutí 24. kola Premier League (6:0).



Odchod k londýnskemu rivalovi dávali Riceovi pocítiť domáci priaznivci pokrikmi a bučaním na reprezentanta "Albionu", ktorý prestúpil ku Gunners za 105 miliónov libier. Rice sa podieľal asistenciou na otváracom góle Williama Salibu. Do polčasu pridali ďalšie tri presné zásahy "kanonierov" Bukayo Saka, Gabriel a Leonardo Trossard. Po zmene strán ešte podčiarkli dominanciu druhým gólom v zápase Saka a v 65. minúte strelou z hranice 25 metrov uzavrel Rice na konečných 6:0. Ihneď po zasadení posledného úderu sa domácim ospravedlňoval zdvihnutím rúk na znak toho, že presný zásah do siete bývalého klubu neoslavuje. Bezprostredne po góle ho tréner Mikel Arteta vystriedal a počas odchodu z trávnika sa od domáceho publika dočkal potlesku. "Som s ním naozaj spokojný. Viem, že to bol pre neho emotívny deň, pretože West Ham veľmi miluje. Musel sa však sústrediť na svoju úlohu," pochválil Ricea španielsky kormidelník Arsenalu.



Klub z Emirates Stadium mal výrazne navrch v držaní lopty (71:29), ako aj v početnosti streľby na bránu (12:1). "Brilantný výkon. Od začiatku do konca sme dominovali a celý zápas kontrolovali," povedal stredopoliar Martin Ödegaard. West Ham prežíva výsledkovú krízu, počas ktorej nezaznamenal víťazstvo v piatich ligových dueloch za sebou. "Hrali sme s jedným z najlepších tímov v lige, ktorému sme na začiatku sezóny zobrali tri body. Dám si trochu času, pozriem sa na to a uvidím, či to môžem napraviť. Beriem na seba zodpovednosť za to, že tvorím zostavu, ale hráči musia prevziať zodpovednosť za výkony," povedal David Moyes, tréner West Hamu.



Vicemajster najvyššej anglickej súťaže zaznamenal štvrtý ligový triumf za sebou a v tabuľke má na tretej priečke 52 bodov, rovnako ako druhý obhajca titulu Manchester City. Na vedúci Liverpool strácajú Artetovi zverenci dva body.