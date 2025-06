Richardson sa stal asistentom trénera Nashvillu

Nashville 24. júna (TASR) - Luke Richardson doplní realizačný tím hokejistov Nashvillu Predators. Kanadský tréner na pozícii asistenta nahradí Todda Richardsa, informovala o tom agentúra AP.



Do organizácie prichádza z Chicaga Blackhawks, kde pôsobil v pozícii hlavného trénera do decembra minulého roka. Predtým bol asistentom na lavičke Montrealu, New Yorku Islanders či Ottawy. „Veríme, že prinesie do tímu nový vietor a pohľad na vec, nielen v obrane,“ vyjadril sa na jeho adresu generálny manažér Nashvillu Barry Trotz. Richardson odohral na pozícii obrancu v zámorskej NHL počas 21 sezón dovedna 1.417 stretnutí.