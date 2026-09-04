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Richarlison už nefiguruje na súpiske Tottenhamu pre Premier League

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Futbalista z Leeds United Joe Rodon (vľavo) a hráč Tottenhamu Hotspur Richarlison bojujú o loptu počas 36. kola anglickej Premier League v Londýne 11. mája 2026. Foto: TASR/AP

Richarlison prišiel do Tottenhamu pred štyrmi rokmi, no výraznejšie sa nepresadil. V sezóne 2025/26 strelil 12 gólov a Spurs sa len tesne vyhli zostupu z Premier League.

Autor TASR
Londýn 4. septembra (TASR) - Brazílsky futbalista Richarlison už možno neodohrá ďalší zápas za Tottenham Hotspur. Londýnsky klub ho vo štvrtok po uzávierke prestupov nezaradil na 25-člennú súpisku pre Premier League.

Tréner Roberto De Zerbi po sobotňajšej domácej prehre 0:2 s Newcastlom uviedol, že Richarlison „už príliš veľakrát povedal, že chce odísť“. Rokovania o jeho možnom návrate do Evertonu, kde pôsobil v rokoch 2018 až 2022, sa však pred utorkovou uzávierkou prestupov v Anglicku zastavili. O hráča sa podľa médií zaujíma aj turecký Trabzonspor.

Dvadsaťdeväťročný útočník sa v pondelok ostro vyjadril na sociálnej sieti. „Po všetkom, čím som si v posledných rokoch prešiel, som sa rozhodol, že už nikdy nedovolím, aby o mojej budúcnosti rozhodoval niekto iný,“ napísal Richarlison. Dodal, že prestup by prijal iba v prípade, ak by bol výhodný aj pre Tottenham, a žiada, aby klub rešpektoval jeho postoj.

Richarlison prišiel do Tottenhamu pred štyrmi rokmi, no výraznejšie sa nepresadil. V sezóne 2025/26 strelil 12 gólov a Spurs sa len tesne vyhli zostupu z Premier League. Informovala agentúra AFP.
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