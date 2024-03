Rick Nash bude generálnym manažérom Kanady

Ottawa 20. marca (TASR) - Generálnym manažérom kanadskej hokejovej reprezentácie na tohtoročných majstrovstvách sveta v Česku (10.-26. mája) bude Rick Nash. Pôvodne mal funkciu zastávať Doug Armstrong, ktorý však vložil dôveru do rúk bývalého kanoniera Columbusu, New Yorku Rangers a Bostonu s tým, že on sa bude koncentrovať na budúcoročný prestížny turnaj 4 Nations Face-Off a ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo.



Nash bol asistent generálneho manažéra na svetovom šampionáte v roku 2022, momentálne pracuje ako riaditeľ hráčskeho rozvoja v klube Columbus Blue Jackets. "Rick je mimoriadny vhodný človek na vedenie kanadskej reprezentácie na tohtoročných majstrovstvách sveta. Má bohaté skúsenosti z medzinárodného hokeja a NHL z jeho hráčskej kariéry i manažérskych čias," uviedol Armstrong na adresu Nasha.



Nash, draftová jednotka z roku 2002, zažil najslávnejšie časy v drese Columbusu. Už vo svojej druhej sezóne v NHL (2003/2004) získal Maurice "Rocket" Richard Trophy pre najlepšieho strelca profiligy, keď nastrieľal 41 gólov, rovnako ako Jarome Iginla a Iľja Kovaľčuk. Je rekordér Blue Jackets v počte gólov, bodov a odohraných zápasov. Pred dvomi rokmi mu klub slávnostne vyvesil pod strop arény dres s jeho číslom 61. Profesionálnu kariéru ukončil v roku 2019 pre problémy spôsobené otrasom mozgu.



Na medzinárodnej scéne získal s kanadskou reprezentáciou dvakrát titul olympijského šampióna (2010, 2014) a takisto zlato a striebro na MS. Ďalšie striebro má z juniorského šampionátu.



Kanada sa na tohtoročných MS stretne v pražskej A-skupine s Veľkou Britániou, Dánskom, Rakúskom, Nórskom, Fínskom, Švajčiarskom a domácim Českom. Informácie pochádzajú z webu nhl.com.