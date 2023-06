Ricov stav sa zlepšil, opäť komunikuje s rodinou

Paríž 27. júna (TASR) - Španielsky futbalový brankár Sergio Rico sa takmer mesiac po vážnej nehode môže opäť rozprávať so svojimi príbuznými. Dvadsaťdeväťročný hráč Paríža Saint-Germain podľa svojej manželky opäť komunikuje so svojou rodinou.



"Sergio sa s nami rozpráva a volá nás menami. Presne vie, kto sme. Jeho pamäť je skvelá," povedala Alba Silvová pre francúzsky športový denník L'Equipe. Rico sa nedávno prebral z kómy a v súčasnosti robí ďalšie pokroky.



K incidentu došlo koncom minulého mesiaca - kôň opakovane kopol po páde Rica do hlavy. "Momentálne sa snažíme, aby sa cítil dobre a pokojne," uviedla Silvová. Rico sa zatiaľ nedokáže veľmi dobre vyjadrovať. Pravdepodobne si tiež nepamätá na nehodu. Jeho manželka dúfa, že Rico bude môcť čoskoro opustiť jednotku intenzívnej starostlivosti: "Lekári si musia byť istí a ešte sa tak nerozhodli. Dôverujeme im."



V záverečnom zápase sezóny proti Clermontu Foot (2:3) mu vzdal hold Kylian Mbappe i fanúšikovia klubu. Francúz sa v 21. minúte presadil z jedenástky a počas gólovej oslavy držal v rukách Ricov dres. Fanúšikovia mali na tribúne veľký transparent v tvare dresu s brankárovým číslom 16. Informovala o tom agentúra DPA.