RIEKER UJS Komárno postúpil do finále Niké extraligy mužov
VK Slávia SPU Nitra - RIEKER UJS Komárno 0:3 (-19, -14, -24)
Autor TASR
Nitra 21. apríla (TASR) - Volejbalisti tímu RIEKER UJS Komárno postúpili do finále play off Niké extraligy. Vo štvrtom semifinálovom dueli zvíťazili na palubovke VK Slávia SPU Nitra 3:0 a v celej sérii triumfovali 3:1. V boji o titul nastúpia proti VK Slovan Bratislava.
play off Niké extraligy volejbalistov
semifinále - štvrtý zápas /na 3 víťazstvá/:
VK Slávia SPU Nitra - RIEKER UJS Komárno 0:3 (-19, -14, -24)
/konečný stav série: 1:3, Komárno postúpilo do finále/
