Utorok 21. apríl 2026Meniny má Ervin
RIEKER UJS Komárno postúpil do finále Niké extraligy mužov

Ilustračná snímka. Foto: TASR

VK Slávia SPU Nitra - RIEKER UJS Komárno 0:3 (-19, -14, -24)

Autor TASR
Nitra 21. apríla (TASR) - Volejbalisti tímu RIEKER UJS Komárno postúpili do finále play off Niké extraligy. Vo štvrtom semifinálovom dueli zvíťazili na palubovke VK Slávia SPU Nitra 3:0 a v celej sérii triumfovali 3:1. V boji o titul nastúpia proti VK Slovan Bratislava.



play off Niké extraligy volejbalistov

semifinále - štvrtý zápas /na 3 víťazstvá/:

/konečný stav série: 1:3, Komárno postúpilo do finále/
