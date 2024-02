Rielly z Toronta dostal dištanc na päť zápasov

New York 14. februára (TASR) - Hokejový obranca Morgan Rielly z Toronta Maple Leafs dostal v zámorskej NHL dištanc na päť zápasov. Disciplinárka ho potrestala za krosček do hlavy Ridlyho Greiga v sobotnom dueli na ľade Ottawy (3:5).



Greig šesť sekúnd pred koncom gólom do prázdnej bránky potvrdil triumf Ottawy, vzápätí ho do hlavy tvrdo zasiahol Rielly. Rozhodcovia mu už v zápase udelili trest na päť minút a do konca stretnutia. Pôvodne sa mal pred komisiu oddelenia pre hráčsku bezpečnosť NHL dostaviť osobne, ale snehová búrka v New Yorku zmenila jeho vypočutie na virtuálne.



Dvadsaťdeväťročný Rielly je po 50 dueloch líder medzi obrancami Toronta v góloch (7), asistenciách (36), bodoch (43) i v priemernom čase na ľade (24:21 min/zápas). Mimo hry bude pre trest až do 22. februára, keď sa Toronto stretne s Vegas Golden Knights.