Riera sa stal novým trénerom Eintrachtu Frankfurt

Na archívnej snímke Albert Riera. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Riera je bývalý reprezentant a ako kouč pôsobil aj v Girondins Bordeaux a Olimpiji Ľubľana, s ktorou získal v roku 2023 double.

Autor TASR
Frankfurt 30. januára (TASR) - Španiel Albert Riera sa stal novým trénerom futbalistov Eintrachtu Frankfurt. Štyridsaťtriročný kormidelník pôsobil naposledy v slovinskom Celje. Kormidlo bundesligistu prevezme v pondelok 2. februára a podpíše zmluvu do roku 2028, informovala o tom agentúra DPA.

Riera je bývalý reprezentant a ako kouč pôsobil aj v Girondins Bordeaux a Olimpiji Ľubľana, s ktorou získal v roku 2023 double. S Celje vybojoval v minulom ročníku Slovinský pohár. Frankfurt viedol do 18. januára Dino Toppmöller, ktorý skončil v dôsledku nevýrazných výsledkov a veľkému množstvu inkasovaných gólov.
