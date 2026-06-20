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Riera označil krátke pôsobenie vo Frankfurte za veľké nedorozumenie
Riera sa stal nástupcom Dina Toppmöllera začiatkom februára, no po skončení sezóny sa s klubom rozišiel.
Autor TASR
Berlín 20. júna (TASR) - Španielsky tréner a bývalý futbalista Albert Riera označil svoje krátke pôsobenie na lavičke Eintrachtu Frankfurt za veľké nedorozumenie a nešetril kritikou smerom k nemeckému klubu.
Riera sa stal nástupcom Dina Toppmöllera začiatkom februára, no po skončení sezóny sa s klubom rozišiel. Frankfurt obsadil v Bundeslige ôsme miesto a prvýkrát po šiestich rokoch sa neprebojoval do európskych pohárov. „Jednoducho sme si neboli súdení. Bol som na nesprávnom mieste v nesprávnom čase. Neviem, či by niekto iný odviedol lepšiu prácu, to sa už nikdy nedozvieme. Klubová politika stanovuje, že tréner nemá žiadne slovo pri skautingu ani pri skladbe kádra. To nie je prostredie, ktoré mi vyhovuje, a vedel som, že z dlhodobého hľadiska nemôžeme spolupracovať,“ povedal Riera podľa agentúry DPA pre slovinskú televíznu stanicu Sportklub.
Priznal, že mal dobrý vzťah so športovým riaditeľom Markusom Kröschem, zároveň však vyhlásil, že by si do svojho ďalšieho projektu nevybral ani jedného hráča Frankfurtu. Riera počas svojho pôsobenia vyvolával kontroverzie svojím priamočiarym vystupovaním aj trénerskými rozhodnutiami. Pozornosť vzbudilo napríklad to, že krátko pred predĺžením zmluvy nezaraďoval do nominácie Maria Götzeho, majstra sveta z roku 2014. V rozhovore tvrdil, že vo Frankfurte mali väčšiu váhu mená hráčov než výsledky a že by nikdy nedostal futbalistov, ktorých by si želal pre novú sezónu.
Novým trénerom Frankfurtu sa stal Rakúšan Adi Hütter, ktorý sa do klubu vracia po predchádzajúcom pôsobení v rokoch 2018 až 2021.
Riera sa stal nástupcom Dina Toppmöllera začiatkom februára, no po skončení sezóny sa s klubom rozišiel. Frankfurt obsadil v Bundeslige ôsme miesto a prvýkrát po šiestich rokoch sa neprebojoval do európskych pohárov. „Jednoducho sme si neboli súdení. Bol som na nesprávnom mieste v nesprávnom čase. Neviem, či by niekto iný odviedol lepšiu prácu, to sa už nikdy nedozvieme. Klubová politika stanovuje, že tréner nemá žiadne slovo pri skautingu ani pri skladbe kádra. To nie je prostredie, ktoré mi vyhovuje, a vedel som, že z dlhodobého hľadiska nemôžeme spolupracovať,“ povedal Riera podľa agentúry DPA pre slovinskú televíznu stanicu Sportklub.
Priznal, že mal dobrý vzťah so športovým riaditeľom Markusom Kröschem, zároveň však vyhlásil, že by si do svojho ďalšieho projektu nevybral ani jedného hráča Frankfurtu. Riera počas svojho pôsobenia vyvolával kontroverzie svojím priamočiarym vystupovaním aj trénerskými rozhodnutiami. Pozornosť vzbudilo napríklad to, že krátko pred predĺžením zmluvy nezaraďoval do nominácie Maria Götzeho, majstra sveta z roku 2014. V rozhovore tvrdil, že vo Frankfurte mali väčšiu váhu mená hráčov než výsledky a že by nikdy nedostal futbalistov, ktorých by si želal pre novú sezónu.
Novým trénerom Frankfurtu sa stal Rakúšan Adi Hütter, ktorý sa do klubu vracia po predchádzajúcom pôsobení v rokoch 2018 až 2021.