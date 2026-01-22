Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Rigo dal premiérový gól za Stoke, ktoré podľahlo Middlesbrough 1:2

Na snímke hráč Tomáš Rigo. Foto: TASR - Martin Baumann

V stretnutí pre zranenie nenastúpil Rigov spoluhráč a krajan Róbert Boženík, na lavičke súpera zase chýbal David Strelec.

Autor TASR
Londýn 21. januára (TASR) - Slovenský futbalový stredopoliar Tomáš Rigo zaznamenal premiérový gól v drese Stoke City. Pripísal si ho v stredajšom zápase 28. kola anglickej Championship, v ktorom jeho tím prehral s Middlesbrough 1:2.

Dvadsaťtriročný Slovák otvoril skóre v 15. minúte, keď sa blysol ďalekonosnou strelou spoza šestnástky. Po zmene strán však strhli víťazstvo na stranu Middlesbrough Alan Browne a Tommy Conway. V stretnutí pre zranenie nenastúpil Rigov spoluhráč a krajan Róbert Boženík, na lavičke súpera zase chýbal David Strelec.
