Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 13. september 2025Meniny má Ctibor
< sekcia Šport

Rigo debutoval za Stoke City, Boženík nehral

.
Na snímke hráč Tomáš Rigo (Slovensko) sa teší z gólu počas zápasu A-skupiny európskej kvalifikácie MS 2026 vo futbale Luxembursko - Slovensko 7. septembra 2025 v Luxemburgu. Foto: TASR - Martin Baumann

Ďalší slovenský reprezentant v službách Stoke City Róbert Boženík do sobotného duelu druhej najvyššej anglickej súťaže nezasiahol.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Stoke 13. septembra (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Tomáš Rigo debutoval v drese Stoke City. Dvadsaťtriročný stredopoliar nastúpil v základnej zostave a v 71. minúte ho vystriedali. „Hrnčiari“ zdolali Birmingham City 1:0 v 5. kole Championship a s 12 bodmi im patrí 2. priečka tabuľky.

Ďalší slovenský reprezentant v službách Stoke City Róbert Boženík do sobotného duelu druhej najvyššej anglickej súťaže nezasiahol.
.

Neprehliadnite

HRABKO: Ak opozícia pri konsolidácii staví na rozprávky, doplatí na to

VEĽKÁ PREPOVEĎ POČASIA: September je teplý, no trópy sa nekonajú

Vedci odhalili nový spôsob cieleného poškodzovania rakovinových buniek

MAJERSKÝ: Hrádza proti progresivizmu sa premiérovi Ficovi rúca