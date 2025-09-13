< sekcia Šport
Rigo debutoval za Stoke City, Boženík nehral
Ďalší slovenský reprezentant v službách Stoke City Róbert Boženík do sobotného duelu druhej najvyššej anglickej súťaže nezasiahol.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Stoke 13. septembra (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Tomáš Rigo debutoval v drese Stoke City. Dvadsaťtriročný stredopoliar nastúpil v základnej zostave a v 71. minúte ho vystriedali. „Hrnčiari“ zdolali Birmingham City 1:0 v 5. kole Championship a s 12 bodmi im patrí 2. priečka tabuľky.
Ďalší slovenský reprezentant v službách Stoke City Róbert Boženík do sobotného duelu druhej najvyššej anglickej súťaže nezasiahol.
Ďalší slovenský reprezentant v službách Stoke City Róbert Boženík do sobotného duelu druhej najvyššej anglickej súťaže nezasiahol.